В Ровно россияне попали в энергетическую инфраструктуру, в части города нет света

В результате массированной российской атаки 21 сентября, в Ровенской области есть попадание в энергетическую и гражданскую инфраструктуру в областном центре. Часть Ровенского района без электроэнергии.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

Он уточнил, что бригады "Ровнооблэнерго" работают над восстановлением электроэнергии.

Реклама:

Также Коваль сообщил, что в результате удара пострадала СТО и 5 автомобилей, находившихся на ее территории.

Напоминаем:

Утром 21 сентября в результате очередной массированной российской атаки в Дарницком районе Киева поврежден инфраструктурный объект.

Реклама:

Экономическая правда