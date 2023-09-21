В Ровно россияне попали в энергетическую инфраструктуру, в части города нет света
Четверг, 21 сентября 2023, 09:24 -
В результате массированной российской атаки 21 сентября, в Ровенской области есть попадание в энергетическую и гражданскую инфраструктуру в областном центре. Часть Ровенского района без электроэнергии.
Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.
Он уточнил, что бригады "Ровнооблэнерго" работают над восстановлением электроэнергии.
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Также Коваль сообщил, что в результате удара пострадала СТО и 5 автомобилей, находившихся на ее территории.
Напоминаем:
Утром 21 сентября в результате очередной массированной российской атаки в Дарницком районе Киева поврежден инфраструктурный объект.
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Экономическая правда
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