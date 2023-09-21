Все разделы
Укр / Рус

В Ровно россияне попали в энергетическую инфраструктуру, в части города нет света

Четверг, 21 сентября 2023, 09:24 - Анастасия Дячкина

В результате массированной российской атаки 21 сентября, в Ровенской области есть попадание в энергетическую и гражданскую инфраструктуру в областном центре. Часть Ровенского района без электроэнергии.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

Он уточнил, что бригады "Ровнооблэнерго" работают над восстановлением электроэнергии.

Реклама:

Также Коваль сообщил, что в результате удара пострадала СТО и 5 автомобилей, находившихся на ее территории.

Напоминаем: 

Утром 21 сентября в результате очередной массированной российской атаки в Дарницком районе Киева поврежден инфраструктурный объект.

Реклама:

Экономическая правда

война энергетика инфрастуктура
Реклама:
Подкаст
Материалы по теме
Россияне повредили объект инфраструктуры в Киеве 21 сентября 2023, 09:14
Аграрии уже возобновили работы на 120 тысяч гектаров разминированных земель: это треть от плана 20 сентября 2023, 20:15
Презентованы семь пилотных проектов восстановления Харькова  20 сентября 2023, 19:39
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте