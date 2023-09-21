Россияне повредили объект инфраструктуры в Киеве

Утром 21 сентября в результате очередной массированной российской атаки в Дарницком районе Киева поврежден инфраструктурный объект.

Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко в Telegram.

По словам главы города, в Дарницком районе столицы все службы еще работают на месте падения обломков на территории инфраструктурного объекта, а также на территории СТО и общежития заведения профтехобразования. Пострадали семь человек.

Кроме того, в Святошинском районе Киева были перебои с электроснабжением, сейчас его уже возобновили.

Реклама:

В Голосеевском районе, в части, расположенной в центре столицы, повреждены окна в 5-этажном доме.

Напоминаем:

В Черкассах в результате ракетного удара разрушено здание гостиницы, в Киеве и Киевской области возникли пожары из-за падения обломков ракет, попадание во Львовскую и Ровенскую области.

Реклама: