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Россияне повредили объект инфраструктуры в Киеве

Четверг, 21 сентября 2023, 09:14 - Анастасия Жарикова

Утром 21 сентября в результате очередной массированной российской атаки в Дарницком районе Киева поврежден инфраструктурный объект.

Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко в Telegram.

По словам главы города, в Дарницком районе столицы все службы еще работают на месте падения обломков на территории инфраструктурного объекта, а также на территории СТО и общежития заведения профтехобразования. Пострадали семь человек.

Кроме того, в Святошинском районе Киева были перебои с электроснабжением, сейчас его уже возобновили.

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В Голосеевском районе, в части, расположенной в центре столицы, повреждены окна в 5-этажном доме.

Напоминаем:

В Черкассах в результате ракетного удара разрушено здание гостиницы, в Киеве и Киевской области возникли пожары из-за падения обломков ракет, попадание во Львовскую и Ровенскую области.

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