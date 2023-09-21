Россияне повредили объект инфраструктуры в Киеве
Утром 21 сентября в результате очередной массированной российской атаки в Дарницком районе Киева поврежден инфраструктурный объект.
Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко в Telegram.
По словам главы города, в Дарницком районе столицы все службы еще работают на месте падения обломков на территории инфраструктурного объекта, а также на территории СТО и общежития заведения профтехобразования. Пострадали семь человек.
Кроме того, в Святошинском районе Киева были перебои с электроснабжением, сейчас его уже возобновили.
В Голосеевском районе, в части, расположенной в центре столицы, повреждены окна в 5-этажном доме.
Напоминаем:
В Черкассах в результате ракетного удара разрушено здание гостиницы, в Киеве и Киевской области возникли пожары из-за падения обломков ракет, попадание во Львовскую и Ровенскую области.