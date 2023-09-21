Страны ЕС готовы рассмотреть предложенные Украиной изменения в правилах экспорта зерна - Качка

Три страны Европейского Союза, которые ввели национальные запреты на экспорт украинской агропродукции, готовы рассматривать механизм совместной верификации и согласования поставок, предложенный Украиной.

Об этом заявил заместитель министра экономики Украины, торговый представитель Украины Тарас Качка, передает пресс-служба Минэкономики.

"В понедельник мы представили наш план контроля экспорта сельхозпродукции всем государствам-соседям. Есть очень хороший отзыв со стороны Румынии и Болгарии, которые достаточно положительно отреагировали, и не ввели национальные запреты. Другие три страны, в том числе и Польша, тоже уже дают положительные сигналы о готовности рассматривать механизм, предложенный Украиной", – подчеркнул Качка.

По его словам, фактически Украина предложила ввести механизм совместной верификации и согласования поставок четырех видов сельскохозяйственных товаров (пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника) в пять стран ЕС.

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"Это не решит проблему полностью, потому что это будет фактически свидетельствовать о торговле между Украиной и этими пятью странами ЕС в ручном режиме. Но это будет шагом вперед и отказом от запретов, которые для нас неприемлемы по форме", – добавил Качка.

По мнению торгового представителя, Украина может до конца недели добиться определенного компромисса.

Напомним:

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15 сентября ЕС разрешил отменить этот запрет на экспорт пшеницы, ячменя, рапса и семян подсолнечника из Украины в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Болгарию, введенный 2 мая.

Это было сделано после того, как Украина пообещала принять меры по усилению контроля за экспортом в соседние страны.

В тот же день Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты на импорт украинских агротоваров. Кроме пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы, Польша запретила ввоз в страну круп и муки, а Венгрия расширила список до 25 позиций.

Правительства в Будапеште и Варшаве заявили, что действуют, чтобы защитить своих фермеров от волны украинской продукции, что привело к снижению цен.

18 сентября Украина подала требования о проведении консультаций со Словакией, Польшей и Венгрией, которые запретили импорт украинской агропродукции, в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).