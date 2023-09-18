Украина подала в ВТО иски против Польши, Словакии и Венгрии из-за запрета на импорт зерна – Минэкономики

Украина подала требования о проведении консультаций со Словакией, Польшей и Венгрией, которые запретили импорт украинской агропродукции, в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).

Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

"Для нас принципиально важно доказать, что отдельные государства-члены не могут запрещать импорт украинских товаров. Поэтому мы подаем против них иски в ВТО. В то же время мы надеемся, что эти государства снимут свои ограничения и нам не придется долго выяснять отношения в судах.

Нам нужна солидарность с ними и защита интересов фермеров. Начатые нами шаги и давление Еврокомиссии и других государств-членов помогут восстановить нормальную торговлю между Украиной и соседними государствами, а также показать солидарность между нами", - заявила Свириденко.

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По ее словам, в результате одностороннего запрета на импорт украинской агрородукции со стороны Польши, Словакии и Венгрии украинские экспортеры уже понесли и продолжают нести значительные убытки из-за простоев, дополнительных расходов и невозможности выполнения внешнеэкономических соглашений.

"Украина видит в этом нарушение тремя странами ЕС своих международных обязательств. Также украинская сторона считает, что односторонние действия стран-членов ЕС в сфере торговли неприемлемы и все страны-члены блока должны координировать и согласовывать торговую политику, поскольку она относится к исключительной компетенции ЕС", - подчеркнули в Минэкономики.

15 сентября 2023 года Еврокомиссия сообщила, что благодаря работе Координационной платформы и временным мерам, искажение рынка в пяти государствах-членах, граничащих с Украиной, было устранено.

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В связи с этим Европейская комиссия приняла решение не продолжать свое решение о запрете на ввоз товаров из Украины. Вместе с этим Еврокомиссия отметила, что Украина должна принять меры, чтобы предотвратить любые искажения рынка в соседних государствах-членах, напомнили в министерстве.

В то же время 15 сентября 2023 года Словакия, Польша и Венгрия в одностороннем порядке ввели национальный запрет на импорт сельскохозяйственных товаров из Украины.

Напомним:

Сообщалось, что Украина подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) на Польшу, Венгрию и Словакию из-за их отказа снять запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию.

Экономическая правда