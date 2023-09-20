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Аграрии уже возобновили работы на 120 тысяч гектаров разминированных земель: это треть от плана

Среда, 20 сентября 2023, 20:15 - Алексей Павлыш
 
ФОТО DEMINING SOLUTIONS

С начала 2023 года правительственные и неправительственные операторы обследовали более 200 тыс га земель сельхозназначения, определенных для первоочередного разминирования, из них уже используются аграриями 120 тысяч га.

Об этом сообщили в Минэкономики.

"Есть 200 тысяч гектаров обследованных с начала года земель сельскохозяйственного назначения. Это значительный результат и значительные темпы работы. Особенно важно, что более 120 тысяч гектаров обследованных и разминированных земель уже используется сельхозпроизводителями.

Возвращение земель сельхозназначения к экономической эксплуатации, восстановление экономической жизни на освобожденных территориях и является главной целью плана первоочередного разминирования сельхозземель, на достижение которой мы работаем", - заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

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При этом план мероприятий по разминированию земель сельхозназначения рассчитан на четыре года и предусматривает возвращение в хозяйственную эксплуатацию более 470 тыс га наиболее ценных сельскохозяйственных угодий.

Напомним:

Министерство обороны ведет переговоры с хорватской компанией OK-ING и словацкой Way Industries по локализации производства машин механизированного разминирования в Украине.

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Экономическая правда

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