"Дело Свинарчуков": суд утвердил соглашения о признании виновности с двумя обвиняемыми

Соломенский районный суд Киева утвердил соглашения о признании виновности в отношении двух обвиняемых по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму 46 миллионов гривен, которые ООО "Оптимумспецдеталь" получило от предприятий концерна "Укроборонпром".

Об этом говорится в приговоре суда от 13 сентября.

Вероятно речь идет об Андрее Рогозе и Виталии Жукове, поскольку в деле кроме них также фигурировали Владимир Волохача и бухгалтер Иванюк. В то же время два года назад Соломенский райсуд Киева уже утвердил подобные соглашения в отношении последних двух пособников этого преступления.

Как следует из приговора Соломенского райсуда, 31 мая этого года Жуков заключил соглашение о признании виновности с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры. 6 июня такое же соглашение заключил и Рогоза.

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Суд утвердил эти соглашения, определив согласованное участниками наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Одновременно Жуков и Рогоза освобождаются от отбывания заключения и конфискации имущества, если в течение 1 года испытательного срока не совершат нового преступления.

Также приговором суда отменяется арест двух Mercedes-Benz GL 400, которые принадлежат Жукову. Мера пресечения в виде залога, избранная в отношении Жукова, отменяется и его залогодателям возвращают более 5 миллионов гривен.

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Напоминаем:

Соглашение о признании виновности - это юридический "компромисс" между стороной обвинения и подозреваемым. Чтобы стороны не злоупотребляли этим правом, существуют предохранители, которые тщательно проверяет суд. Так, условия соглашения должны соответствовать интересам общества. Это зависит от тяжести преступления и того, как соотносятся публичные и частные интересы. Конечно же, соглашение не должно нарушать права, свободы или интересы сторон, добровольность заключения соглашения и другие обстоятельства. Заключая соглашение, стороны могут согласовать наказание, размер убытков к возмещению и условия, при которых наказание не будет отбываться. Например, это так называемые "условные сроки" (согласно ч. 2 ст. 75 УК Украины). Как ранее сообщала ЭП, в ходе досудебного расследования было установлено, что в 2015 году эти два лица, которые фактически осуществляли управление обществом "Оптимумспецдеталь", разработали преступную схему поставки комплектующих для военной техники на государственные предприятия Государственного концерна "Укроборонпром" с уклонением от уплаты налогов с таких операций. К реализации преступной схемы лица за денежное вознаграждение привлекли одного человека, которого назначили на должность как директора общества, так и бухгалтера, хотя никаких специальных знаний у него не было. Фактическое осуществление бухгалтерской деятельности на предприятии было возложено на еще одну участницу преступной схемы - бухгалтера одного из подконтрольных организаторам схемы предприятий. Согласно согласованной схеме, организаторы обеспечивали оформление договоров на поставку товаров на предприятия "Укроборонпрома". Однако эти товары не имели легального источника происхождения - ни реально, ни документально не были приобретены обществом "Оптимумспецдеталь". Для сокрытия этого факта были созданы фиктивные предприятия, которые маскировали реальное происхождение комплектующих и создавали формальный законный источник происхождения этих товаров. Путем отражения в налоговом учете бестоварных операций с этими субъектами хозяйствования, формировали налоговый кредит и повышали себестоимость товаров, которые фактически были приобретены на безвозмездной основе. Полученные из операций безналичные средства в дальнейшем переводились в наличные, но налоги на добавленную стоимость и прибыль не уплачивались. Расследование фактов возможного уклонения от уплаты налогов ООО "Оптимумспецдеталь" начала Военная прокуратура еще весной 2016 года и в течение следующих трех лет следственные и процессуальные действия по делу почти не осуществлялись. Пока в марте 2019 года ООО "Оптимумспецдеталь" не оказалась в центре коррупционного скандала вокруг закупок ГК "Укроборонпром", разоблаченного журналистами (так называемое дело Гладковских-Свинарчуков -ред.). В ответ 5 марта 2019 года двум из фактических руководителей ООО "Оптимумспецдеталь" (Рогоза и Жуков -ред.) Военная прокуратура сообщила о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 УК Украины. Им инкриминировали уклонение от уплаты налогов в 26,6 млн грн. Один из подозреваемых (Рогоза -ред.) согласился эту сумму уплатить в бюджет, о чем публично сообщил тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко. Однако в дальнейшем Шевченковский районный суд г. Киева отказал прокурорам в удовлетворении ходатайства об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов и закрытии уголовного производства по данному факту. Как говорится в постановлении, не было приведено надлежащих допустимых доказательств об уплате 26,6 млн грн. Поэтому 2 сентября 2019 года суд вернул прокурору ходатайство, что означало: расследование в уголовном производстве должно было быть восстановлено. Напомним также, что компания "Оптимумспецдеталь" фигурировала в расследовании программы "Наши Деньги с Денисом Бигусом". Журналисты выяснили, что предприятие контролируется Игорем Гладковским - сыном бизнес-партнера президента Петра Порошенко Олега Гладковского и экс-помощником гендиректора концерна "Укроборонпром" Виталием Жуковым. В расследовании обнародована переписка контролеров "Оптимумспецдетали" о суммах взяток для налоговиков и правоохранительных органов. На время тех событий Олег Гладковский был первым заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Сейчас сын Гладковского остается на скамье подсудимых. По версии обвинения, в 2015-2017 годах Игорь Гладковский реализовал схему поставок контрабандных товаров на предприятия Укрооборонпрома с использованием фирмы "Оптимумспецдеталь" и других субъектов хозяйствования. За свою роль Гладковский-младший якобы получал неправомерную выгоду - 50% от суммы незаконной прибыли участников схемы. По информации НАБУ, только по одному договору Гладковский получил 950 тысяч гривен.

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