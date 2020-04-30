"Дело Свинарчуков": НАБУ и САП сообщили о 50 миллионах неуплаченных налогов

Антикорупционщики сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму почти 50 млн грн и легализации этих средств четырем лицам, причастным к компании "Оптимумспецдеталь".

Источник: НАБУ, САП

Дословно: "29 апреля 2020 года детективы Национального Бюро под процессуальным руководством САП сообщили о подозрении четырем лицам, которые фактически руководили и обеспечивали работу ООО "Оптимумспецдеталь" в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления - уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации средств в особо крупных размерах, приобретенных в результате указанного преступления".

Детали: Правоохранители не называют фамилий, но по данным "Украинской правды" речь идет об номинальном экс-директоре "Оптимумспецдетали" Владимире Волохаче, Виталие Жукове и Андрее Рогозе, которые фактически руководили и обеспечивали работу общества, а также бухгалтере Иванюк.

В ходе досудебного расследования установлено, что в 2015 году два человека, которые фактически осуществляли управление обществом "Оптимумспецдеталь", разработали преступную схему поставок комплектующих для военной техники в государственных Государственного концерна "Укроборонпром" с уклонением от уплаты налогов с таких операций.

К реализации преступной схемы лица за денежное вознаграждение привлекли одного человека, которого назначили на должность как директора общества, так и бухгалтера, хотя никаких специальных знаний у него не было.

Фактическое осуществление бухгалтерской деятельности предприятия было положено на еще одну участницу преступной схемы - бухгалтершу одного из подконтрольных организаторам схемы предприятий.

Согласно согласованной схеме, организаторы обеспечивали оформление договоров на поставку товаров предприятиям "Укроборонпрома".

Однако эти товары не имели легального источника происхождения - ни реально, ни документально не были приобретены обществом "Оптимумспецдеталь".

Для сокрытия этого факта были созданы фиктивные предприятия, маскировавшие реальное происхождение комплектующих и создавали формальный законный источник происхождения этих товаров.

Путем отражения в налоговом учете бестоварных операций с этими субъектами хозяйствования, формировали налоговый кредит и повышали себестоимость товаров, которые фактически были получены на безвозмездной основе.

Полученные по операциям безналичные средства в дальнейшем переводились в наличные, но налоги на добавленную стоимость и прибыль не платились.

Таким образом, по 2015 - 2018 годы общество уклонилось от уплаты налогов на общую сумму 49,342 млн гривен.

Сегодня участникам преступной схемы инкриминируется организация и совершение особо тяжких преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 212 и ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Расследование фактов возможного уклонения от уплаты налогов ООО "Оптимумспецдеталь" начала Военная прокуратура еще весной 2016 года и в течение следующих трех лет следователи и процессуальные действия по делу почти не осуществлялись, отмечают в НАБУ

Пока в марте 2019 года ООО "Оптимумспецдеталь" не оказалась в центре коррупционного скандала вокруг закупок ГК "Укроборонпром", уличенного журналистами (так называемое дело Гладковских-Свинарчуков -ред.).

В ответ 5 марта 2019 двум из фактических руководителей ООО "Оптимумспецдеталь" (Рогоза и Жуков ред.) Военная прокуратура сообщила о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 212 УК Украины. Им инкриминировали уклонение от уплаты налогов в 26,6 млн грн.

Один из подозреваемых (Рогоза ред.) согласился эту сумму уплатить в бюджет, о чем публично сообщил тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко.

Однако в дальнейшем Шевченковский районный суд. Киева отказал прокурорам в удовлетворении ходатайства об освобождении подозреваемого от уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов и закрытия уголовного производства по этому факту. Как говорится в постановлении, не было приведено надлежащих допустимых доказательств об уплате 26,6 млн грн.

Поэтому 2 сентября 2019 суд вернул прокурору ходатайство, что означало: расследование в уголовном производстве быть возобновлено.

В ноябре 2019 года подследственность в этом деле постановлением Генерального прокурора определена за Национальным бюро.

Детективы НАБУ собрали доказательства не только того, что на самом деле сумма налогов, не уплаченных ООО, больше, чем ранее инкриминировала Военная прокуратура, но и получили подтверждение, что указанные неуплаченные налоги в дальнейшем были легализованы путем совершения ряда незаконных финансовых операций.

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