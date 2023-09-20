Немецкий станок для изготовления боеприпасов прямо сейчас направляется в Россию - Trap Aggressor

Немецкий станок Spinner для изготовления российских боеприпасов прямо сейчас направляется из Турции в РФ.

Об этом говорится в заявлении проекта Trap Aggressor аналитического центра StateWatch.

"Враг ежедневно атакует украинские города и села ракетами, беспилотниками и снарядами. И именно эти снаряды до сих пор России помогает изготавливать немецкая компания Spinner", - говорится в сообщении.

АО "Серовский механический завод", который находится под санкциями с марта 2023 года - российское предприятие военно-промышленного комплекса, производящее артиллерийские снаряды и корпуса к ним, входит в госкорпорацию "Ростех".

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Среди прочего, завод изготавливает корпуса для 152-мм снарядов для самоходной артиллерийской установки "Коалиция-СВ", применяемых в войне против Украины. Под санкциями Украины с марта 2023-го года.

Российский завод заказал станок модели U5-630, который используется для высокоточной обработки деталей со сложным профилем. В данном случае, деталей снарядов для танков в войне против украинцев.

"По нашим данным, 30 августа 2023 года агрегат поместили в грузовик в Турции (там находится один из филиалов компании Spinner), чтобы доставить к паромной переправе Стамбул - Туапсе. На российском заводе оборудование ожидают уже к концу сентября. Импортер устройства - российское общество "ЮМАК"", - отмечает Trap Aggressor.

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Эту информацию проекту подтвердили и в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции. Там также направили официальное письмо непосредственно производителю компании Spinner, чтобы сообщить ему, что станок фактически продан российской армии и будет использоваться для производства боеприпасов.

"Мы не сомневаемся, что это устройство критично для российской агрессии в Украине. Мы призываем наших немецких и турецких партнеров остановить эту доставку", - отметила руководитель направления минимизации коррупционных рисков в санкционной политике НАПК Агия Загребельская.

Компания Spinner Werkzeugmaschinenfabrik GmbH (главный офис г. Мюнхен, Германия) - немецкий производитель высокоточных станков с производственными мощностями в Германии, Болгарии и Турции. С 2011 года имеет представительство в Москве, РФ. Информацию о российском офисе до сих пор можно увидеть на сайте компании.

Spinner системно и регулярно, даже после полномасштабного вторжения, продолжает сотрудничать с российскими компаниями, которые усиливают военно-промышленный комплекс агрессора. И "Серовский механический завод" - не единственный.

В 2021 году предприятие Spinner поставляло станки непосредственно предприятию "РТ-техприемка" (под санкциями в США, Швейцарии и Украине), ответственному за контроль качества и повышение эффективности производства предприятий корпорации "Ростех".

Так же, после начала полномасштабного вторжения, в июле и августе 2022-го года, среди импортеров оборудования Spinner было российское предприятие "ОКБ "Кристалл" (под санкциями в Украине), производящее комплектующие для российской авиации - Су и МиГ.

Поставщиком станков на более 1 млн долларов была непосредственно Spinner Werkzeugmaschinenfabrik GmbH. Дважды станки поставлялись из Германии и один раз - из Турции.

Российское предприятие "Авиаавтоматика" им. В.В. Тарасова", которое разрабатывает комплектующие для истребителей Су-35 и находится под санкциями ЕС, США, Швейцарии, Японии и Украины, 12.12.2022 года и 20.07.2023 года опубликовало сообщение на федеральном российском ресурсе о заключении договоров лизинга станков производства Hermle (Германия) и Spinner (Германия). Конечный потребитель остался неизвестным.

В 2023 году немецкая Spinner перестала напрямую поставлять на предприятия российского ВПК свои товары, а начала использовать компании-посредники и страны-посредники: Турцию, ОАЭ, Китай, Кыргызстан.

"Очевидно, с целью скрыть конечных потребителей и избежать санкционных ограничений", - предполагают в Trap Aggressor.

Более того, в 2023-м году общая сумма поставок оборудования Spinner в РФ уже сейчас составляет 10,5 млн долларов, что в 6 раз больше, чем за весь 2021-й год.

"Надеемся, что впоследствии доставка (станок модели U5-630, Spinner) будет остановлена. В то же время мы продолжаем активно работать над тем, чтобы прекратить практику производства оружия, которое россияне используют для убийства украинцев, на приборах, производства стран G7", - отметила Агия Загребельская.

Напоминаем:

Накануне Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) внесло в список кандидатов на санкции 14 российских импортеров станков немецкого производителя SPINNER.