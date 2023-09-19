НАПК внесло в список кандидатов на санкции 14 российских импортеров немецких станков Spinner

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло в список кандидатов на санкции 14 российских импортеров станков немецкого производителя SPINNER.

Об этом сообщается на сайте НАПК.

"Помогают производить российское оружие", - отметили в НАПК, объясняя, почему российские импортеры станков занесены в список кандидатов на санкции.

Решение было принято "после получения информации о доставке с производственных мощностей завода в Турции станка немецкого производителя SPINNER для российского АО "Серовский механический завод" (СМЗ)".

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"России нужен этот станок для реализации программы по наращиванию производства осколочно-фугасных снарядов для российских танков, которые затем используют в войне против Украины", - пояснили в НАПК.

Согласно сообщению, НАПК уже направило официальное письмо Федеральному министерству экономики и технологии Германии и непосредственно производителю компании Spinner, которым информировало, "что станок был фактически продан российской армии и будет использоваться для производства боеприпасов страны-агрессора".

Среди компаний, которые "помогают РФ обходить санкции, попали в списки кандидатов на санкции: "МАШИН ГРУП", "МАШЕКС-СЕРВИС", "ВЕГА - ОМ", "АВБИС", "НОВОКОМ", "ИТБ СЕРВИС", "АРТ-МЕХАНИКС" и другие.

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