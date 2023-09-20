Работники Apple Store во Франции будут бастовать в день презентации iPhone 15

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Профсоюзы, представляющие работников Apple Store во Франции, призвали к национальной забастовке в пятницу и субботу, что совпадает с началом продаж нового iPhone 15.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что в рамках ежегодных переговоров по заработной плате группа профсоюзов, в которую входят CGT, Unsa, CFDT и CFTC, требует повышения заработной платы на 7% для всех работников, чтобы компенсировать инфляцию.

В заявлении профсоюзов говорится, что компания не согласилась на их условия. Зато Apple France предложила увеличить зарплату на 4,5%.

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Добавляется, что забастовка будет проходить в разных формах в 20 магазинах Apple во Франции, некоторые сотрудники прекратят работу только на один час. Ожидается, что в пятницу состоится демонстрация перед зданием Парижской оперы, сообщили профсоюзы.

Напомним:

Аналитики компании Picodi Украина сравнили стоимость смартфона iPhone 15 Pro (128 GB) с уровнем заработных плат в разных странах.

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