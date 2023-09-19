В якій країні найшвидше можна заробити на гаджет від Apple: індекс iPhone-2023

Аналітики компанії Picodi Україна порівняли вартість смартфона iPhone 15 Pro (128 GB) з рівнем заробітних плат у різних країнах.

Складений на підставі цього порівняння "Індекс iPhone-2023" оприлюднено станом на 19 вересня на сайті Picodi.

Лідером рейтингу стала Швейцарія, де середньостатистичному жителю країни потрібно всього 4,2 робочих днів, щоб купити новий iPhone.

Своєю чергою середньостатистичний американець повинен відпрацювати 5,3 днів, а катарець — 5,8 днів.

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Серед країн, що потрапили в рейтинг, найгірший результат у Туреччині, де новий флагманський iPhone дорівнює 123,7 трудодням.

В Україні новий флагман в базовій комплектації, тобто iPhone 15 Pro (128 GB), оцінили в 49 999 ₴ (на 2 500 менше, ніж минулого року).

Уточнюється, що вартість, представлена під час презентації, не враховує податок з продажу. За такою ціною купити iPhone можна тільки в чотирьох штатах Америки. В інших випадках до ціни додається місцевий податок з продажів (до 9,55%). Стандартна ставка ПДВ в Україні становить 20%.

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Згідно з останніми офіційними даними ПФУ, середньостатистична зарплата в Україні становить 16 012 гривень (12 890 гривень після вирахування податків). Отже, середньостатистичному українцю необхідно 81,5 робочих днів, щоб зібрати гроші на покупку iPhone 15 Pro. І це за умови, що він відкладатиме всі зароблені за цей час гроші. У порівнянні з торішнім індексом айфона кількість необхідних трудоднів в Україні зменшилася на 16,6 днів.

Так виглядав Індекс айфона в Україні протягом останніх 6 років:

2018 — 136,7 днів;

2019 — 96,7 днів;

2020 — 87 днів;

2021 — 69,9 днів;

2022 — 98,1 днів;

2023 — 81,5 днів.

"Індекс iPhone" 2023 був розрахований на підставі офіційних цін iPhone 15 Pro (з пам’яттю 128 GB) у регіональних магазинах Apple або в авторизованих продавців.

Інформація про середню заробітну плату була взята з сайтів органів державної статистики або відповідних міністерств і є актуальною на момент публікації "Індексу iPhone" в конкретній країні.

Розмір зарплати після сплати податків був розрахований за допомогою місцевих калькуляторів заробітних плат. Місячну зарплату було поділено на 21 — середню кількість робочих днів у місяці. В країнах, де статистичні служби користуються тижневими ставками, розмір доходу було поділено на 5.

Нагадуємо:

Індекс iPhone — це щорічний рейтинг співвідношення вартості iPhone до середньої заробітної плати, який складають аналітики Picodi з 2018 року.