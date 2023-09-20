Нефть Brent подешевела до 93,5 долларов за баррель

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться в среду, 20 сентября, после спада накануне.

Об этом сообщает enkorr.

Как изменились цены

Стоимость ноябрьских фьючерсов на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 93,51 долл за баррель, что на 83 цента (0,88%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на 9 центов (0,1%) – до 94,34 долл за баррель.

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Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились на 82 цента (0,9%) и составили 90,38 долл за баррель. По итогам прошедшей сессии они снизились на 28 центов (0,3%) – до 91,2 долл за баррель.

Срок обращения октябрьских контрактов на WTI истекает с закрытием рынка в среду. Активно торгуемые фьючерсы на ноябрь теряют в цене 74 цента (0,82%) и стоят 89,74 долл за баррель.

Почему меняются цены

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Старший рыночный аналитик DTN Трой Винсент считает главной угрозой продолжению нефтяного ралли изменение фундаментальных показателей.

По его словам, учитывая сниженный спрос на импортную нефть со стороны Китая и рост экспорта его нефтепродуктов, наверняка помогут сдержать это ралли в краткосрочной перспективе.

Если так и произойдет, и особенно если станет ослабевать спрос в других регионах, Саудовская Аравия может быстро изменить мнение, как далеко она готова зайти с добровольным сокращением добычи, говорит Трой Винсент.

Напоминаем:

Цены на нефть 19 сентября выросли четвертую сессию подряд, поскольку слабая добыча сланцевого сырья в США вызвала дальнейшее беспокойство по поводу дефицита предложения в результате длительного сокращения добычи Саудовской Аравией и Россией.