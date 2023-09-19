Нефть растет четвертую сессию подряд

Цены на нефть 19 сентября выросли четвертую сессию подряд, поскольку слабая добыча сланцевого сырья в США вызвала дальнейшее беспокойство по поводу дефицита предложения в результате длительного сокращения добычи Саудовской Аравией и Россией.

Об этом сообщает Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы мировой эталонной нефти марки Brent выросли на 58 центов, или 0,61%, до 95,01 долларов за баррель.

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Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate поднялись на 99 центов, или 1,1%, до 92,47 долларов США к 04:00 по Гринвичу.

Цены росли в течение трех недель подряд и сейчас приблизительно максимумы за 10 месяцев для обоих контрольных показателей.

Что повлияло на цены

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Управление энергетической информации США (EIA) сообщило, что добыча нефти в США в крупнейших сланцевых регионах сократится до 9,39 миллиона баррелей в день в октябре, что является самым низким уровнем с мая 2023 года. Он будет падать три месяца подряд.

Также в этом месяце Саудовская Аравия и Россия продлили сокращение поставок на 1,3 миллиона баррелей в день до конца года.

Генеральный директор Saudi Aramco Амин Несер снизил долгосрочный прогноз компании по спросу, теперь прогнозируя, что мировой спрос достигнет 110 миллионов баррелей в сутки к 2030 году по сравнению с последней оценкой в 125 миллионов баррелей в сутки.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман в понедельник защитил сокращение поставок на рынке нефти ОПЕК+, заявив, что международные энергетические рынки нуждаются в легком регулировании, чтобы ограничить волатильность, а также предупредил о неопределенности относительно китайского спроса, европейского роста и действий. с инфляцией.