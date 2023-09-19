Нефть растет четвертую сессию подряд
Цены на нефть 19 сентября выросли четвертую сессию подряд, поскольку слабая добыча сланцевого сырья в США вызвала дальнейшее беспокойство по поводу дефицита предложения в результате длительного сокращения добычи Саудовской Аравией и Россией.
Об этом сообщает Reuters.
Как изменились цены
Фьючерсы мировой эталонной нефти марки Brent выросли на 58 центов, или 0,61%, до 95,01 долларов за баррель.
Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate поднялись на 99 центов, или 1,1%, до 92,47 долларов США к 04:00 по Гринвичу.
Цены росли в течение трех недель подряд и сейчас приблизительно максимумы за 10 месяцев для обоих контрольных показателей.
Что повлияло на цены
Управление энергетической информации США (EIA) сообщило, что добыча нефти в США в крупнейших сланцевых регионах сократится до 9,39 миллиона баррелей в день в октябре, что является самым низким уровнем с мая 2023 года. Он будет падать три месяца подряд.
Также в этом месяце Саудовская Аравия и Россия продлили сокращение поставок на 1,3 миллиона баррелей в день до конца года.
Генеральный директор Saudi Aramco Амин Несер снизил долгосрочный прогноз компании по спросу, теперь прогнозируя, что мировой спрос достигнет 110 миллионов баррелей в сутки к 2030 году по сравнению с последней оценкой в 125 миллионов баррелей в сутки.
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман в понедельник защитил сокращение поставок на рынке нефти ОПЕК+, заявив, что международные энергетические рынки нуждаются в легком регулировании, чтобы ограничить волатильность, а также предупредил о неопределенности относительно китайского спроса, европейского роста и действий. с инфляцией.