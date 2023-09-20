McDonald's открыл новый ресторан в Вышгороде Киевской области

McDonald's

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's 20 сентября открыла новое заведение в Вышгороде в Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Новый ресторан McDonald's расположен в Вышгороде по адресу ул. Набережная 7-Л.

В одноэтажном McDonald's есть зал на 131 место и терраса – еще на 88. Заведение вместе с McDrive будут работать с 07:00 до 22:00, услуга доставки – с 09:00 до 21:00.

Реклама:

Ресторан был утвержден в плане развития сети еще до начала большой войны и компания продолжила строительство, как только это стало возможным.

В компании отметили, что ресторан соблюдает расширенные правила безопасности, внедренные McDonald's: заведения закрываются во время воздушной тревоги и возобновляют работу ориентировочно через час после ее отмены.

Рядом с рестораном есть супермаркет, позволяющий тем, кто приезжает автомобилями или автобусами, соединить покупки и угощения.

Реклама:

В новом ресторане установлена система рекуперации, благодаря которой не требуется газоснабжение и отопление.

"Сейчас это 7-е новое заведение McDonald's из более чем 90 ресторанов, работающих в Украине. Таким образом, компания продолжает воплощать планы развиваться в Украине и угощать украинцев качественными продуктами там, где им удобно", – резюмировали в McDonald's.

Напоминаем:

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's 1 июня возобновила работу ресторанов в Чернигове и Кривом Роге.