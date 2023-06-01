McDonald's відновив роботу у Чернігові та Кривому Розі 

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's 1 червня відновила роботу ресторанів у Чернігові та Кривому Розі - таким чином в Україні працюють вже 89 ресторанів McDonald’s.

Про це повідомляє пресслужба мережі.

Зазначається, що обидва заклади розташовані у центральних районах міст - чернігівський за адресою вул. Княжій, 34, криворізький на проспекті Гагаріна 2.

"У Чернігівському та Криворізькому McDonald’s гості можуть зробити замовлення в залі ресторану на касі чи через термінали самообслуговування, а також на МакДрайві.

Заклад у Чернігові працюватиме з 07:00 до 22:00, у Кривому Розі з 07:00 до 21:00", - йдеться у повідомленні.

При цьому обидва ресторани дотримуватимуться розширених правил безпеки, за якими у разі оголошення повітряної тривоги команда швидко завершує всі процеси, видає уже оплачені замовлення й зачиняє заклад, аби працівники і гості могли пройти в укриття.

Також у разі підвищеного попиту в перші дні роботи заклади прийматимуть обмежену кількість відвідувачів, аби уникнути скупчень людей, а команди могли краще відпрацювати оновлені процедури з безпеки, додали в McDonald's.

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"У закладах Чернігова та Кривого Рогу спершу буде представлене скорочене меню, яке поступово розширюватиметься з відновленням ланцюгів постачання і нарощення обсягів складів", - заявили в мережі.

Нагадаємо:

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s оголосила про відновлення роботи двох ресторанів у Кременчуці на вул. Київській, 6 та у Полтаві на вул. Європейській, 187-А.

У вівторок, 25 квітня, у Дніпрі перші п’ять ресторанів мережі закладів швидкого харчування McDonald’s відновили роботу.

Економічна правда