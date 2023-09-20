Neuralink Маска начнет первое испытание мозгового импланта на людях

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Созданный миллиардером Илоном Марком стартап Neuralink получил одобрение от американской независимой комиссии по проверкам до начала первого испытания мозгового имплантата на людях для пациентов с параличом.

Об этом сообщает Reuters.

В компании заявили, что люди с параличом в результате травмы шейного отдела спинного мозга или бокового амиотрофического склероза могут претендовать на участие в исследовании. Сколько участников будут вовлечены в испытание, которое займет около шести лет, пока не объявили.

Исследование будет использовать работу для хирургической установки имплантата интерфейса мозг-компьютер (BCI) в участок мозга, который контролирует намерение двигаться.

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В Neuralink добавили, что начальная цель – дать людям возможность управлять компьютерным курсором или клавиатурой, используя только свои мысли.

По словам нынешних и бывших сотрудников, компания, ранее надеявшаяся получить разрешение на имплантацию своего устройства 10 пациентам, вела переговоры о меньшем количестве пациентов с Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) после того, как агентство выразило обеспокоенность по безопасности. Сколько пациентов окончательно одобрило FDA, неизвестно.

Маск заявлял, что разработки Neuralink будут способствовать быстрому хирургическому введению его чипов для лечения таких заболеваний, как ожирение, аутизм, депрессия и шизофрения.

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В мае компания заявила, что получила разрешение от FDA на свое первое клиническое испытание на людях, ранее она уже находилась под федеральным контролем проведения испытаний на животных.

Эксперты считают, что даже если устройство BCI окажется безопасным для использования человеком, стартапу все равно потенциально понадобится более десяти лет, чтобы получить разрешение на его коммерческое использование.

Напоминаем:

Стартап Илона Маска по разработке мозговых чипов Neuralink привлек 280 миллионов долларов в рамках раунда финансирования, который возглавил Founders Fund, который создали соучредители PayPal Питер Тиль, Кен Гауэри и Люк Носек.