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Neuralink Маска привлек 280 миллионов долларов инвестиций

Вторник, 8 августа 2023, 12:57 - Алексей Павлыш

Стартап Илона Маска по разработке мозговых чипов Neuralink привлек 280 миллионов долларов в рамках раунда финансирования, который возглавил Founders Fund, созданный соучредителями PayPal Питером Тилем, Кеном Гауэри и Люком Носеком.

Об этом пишет Reuters.

В начале июня Reuters писала, что оценочная стоимость Neuralink достигла 5 млрд ljk: эта цифра рассчитана на основе частных сделок с акциями Neuralink, совершенных в течение последних нескольких месяцев перед тем, как компания заявила, что американские регуляторы одобрили испытания ее технологий на людях.

Два года назад стартап Маска оценили почти в 2 млрд ljk во время частного раунда инвестиций, пишет Reuters.

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После одобрения испытаний на людях Neuralink предложила инвесторам купить ценные бумаги компании по оценке 7 млрд долл, то есть по 55 долл за акцию, писало агентство, ссылаясь на электронное письмо, попавшее в ее распоряжение.

Однако Reuters не смогло выяснить, согласился ли кто-то из инвесторов купить акции Neuralink на таких условиях.

Напомним:

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В мае Neuralink, производящая мозговые имплантаты, заявила, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) дало "зеленый свет" первому клиническому исследованию на людях.

Экономическая правда

Маск стартап инвестиции технології мир
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