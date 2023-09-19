Китай монополизировал российский рынок импортных автомобилей

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По итогам 8 месяцев 2023 года доля китайских автомобилей в российском импорте достигла 92%.

Об этом заявил вр.ио главы Федеральной таможенной службы РФ Руслан Давыдов, пишет The Moscow Times.

По его словам, торговля с Китаем "выросла очень сильно", а доля Евросоюза в товарообороте России продолжает падать.

Так, за первые 6 месяцев 2023 года объем экспорта легковых авто из Китая в РФ составил 4,6 млрд долл - это на 543% выше, чем за аналогичный период 2022 года.

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После начала войны в Украине все мировые автоконцерны остановили производство в России. Впоследствии большинство из них продали активы и ушли из страны. Кроме того, прекратились официальные поставки новых авто.

Напомним:

За первые 5 месяцев 2023 года китайские автопроизводители экспортировали в Россию больше автомобилей, чем где-либо, заполнив пустоту, которую оставили мировые производители, ушедшие с рынка РФ из-за ее вторжения в Украину.

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Экономическая правда