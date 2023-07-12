РФ вышла на первое место в мире по импорту автомобилей из Китая – Bloomberg

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За первые 5 месяцев 2023 года китайские автопроизводители экспортировали в Россию больше автомобилей, чем где-либо, заполнив пустоту, которую оставили мировые производители, ушедшие с рынка РФ из-за ее вторжения в Украину.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на обнародованные во вторник таможенные данные Китайской ассоциации автопроизводителей

Китай экспортировал около 287 тыс готовых автомобилей в Россию с января по май, что почти вдвое больше, чем следующая по объемам экспорта и прошлогодняя лидирующая страна назначения - Мексика, которая получила 159 тыс втомобилей. Третьей после РФ и Мексики идет Бельгия (120 тыс авто).

За весь 2022 год Китай экспортировал в Россию около 162 тыс автомобилей.

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Chery, Geely и Great Wall являются тремя крупнейшими китайскими брендами в России, на которые приходится треть продаж новых автомобилей в первой половине этого года.

Среди популярных моделей - спортивные внедорожники, такие как Tiggo 7 Pro от Chery, Coolray от Geely и серия Haval от Great Wall, пишет агентство.

Bloomberg напоминает, что Украина внесла Geely и Great Wall в список спонсоров войны, в который вносят компании, продолжающие вести бизнес в России.

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Крупнейшие мировые автопроизводители, такие как Toyota и Volkswagen, а также различные компании - от Apple до McDonald's - вышли из России после введения экономических санкций после вторжения РФ в Украину, которое началось в феврале прошлого года.

Экономическая правда