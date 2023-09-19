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Минфин от размещения ОВГЗ привлек почти 15 миллиардов

Вторник, 19 сентября 2023, 19:58 - Игорь Пилипив

Министерство финансов на аукционе во вторник, 19 сентября, разместило облигации на сумму более 14,7 млрд грн в эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов в Facebook.

Так, от размещения ОВГЗ в гривне на 1,1 года под 17,65% привлекли 1, 291 млрд грн.

 
инфографика: министерство финансов

В то же время облигации со сроком погашения 1,8 года под 18,31% разместили на 2,147 млрд грн.

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Также Минфин разместил облигации на 3 года на 2,44 млрд грн под 19,19%.

Кроме этого, министерство разместило годовые облигации в евро под 3,25% на 48,5 млн евро, а долл на 191 млн под 4,79%.

 Напомним:

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Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 12 сентября привлекло 14,2 млрд грн в эквиваленте.

ОВГЗ Минфин
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Экономическая правда
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