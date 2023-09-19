В УЗ анонсировали тендеры на приобретение 144 новых вагонов за средства госбюджета

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В ближайшее время "Укрзализныця" проведет тендер на закупку 44 новых пассажирских вагонов за 1,9 млрд грн, а в 2024 году компания планирует приобрести еще 100 вагонов за средства госбюджета.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал глава правления УЗ Евгений Лященко.

"В текущем году при поддержке премьер-министра Дениса Шмыгаля, за которую мы очень благодарны, мы получили средства, за которые планируем закупить 44 новых пассажирских вагона. В ближайшее время объявим тендер.

Надеемся, что в следующем году сможем начать процесс покупки еще 100 новых вагонов за счет бюджетной поддержки", - рассказал Лященко.

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Он добавил, что в 2024 году компания начнет процесс покупки еще 100 вагонов за средства госбюджета в размере около 5 млрд грн.

По словам Лященко, на покупку 100 вагонов предусмотрено 5 млрд грн - эта цифра заложена в драфт финплана-2024. На покупку 44 вагонов предусмотрено 1,9 млрд грн, если тендер состоится. Ожидаемый срок поставки этих вагонов - конец 2024 - начало 2025 года.

Лященко добавил, что тендер на закупку 44 вагонов объявят "через несколько недель". Ожидается, что на него выйдет Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ), с которым "УЗ" полностью рассчиталась по долгам, и другие крупные машиностроительные компании.

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"Благодаря поддержке правительства, условия тендера были скорректированы. Повышен уровень авансирования, что было критически важно для производителей. Поэтому считаю, КВСЗ выйдет. Для них это было одним из критических вопросов", - заявил глава УЗ.

Лященко также рассказал, что все новые вагоны будут укомплектованы с учетом стандартов безбарьерности: купе и туалеты в них приспособлены для людей с инвалидностью, что соответствует целям программы безбарьерности, реализованной при поддержке первой леди Елены Зеленской.

Глава УЗ добавил, что компания рассчитывает на финансирование госбюджета, поскольку финансировать такую программу за счет кредитов на фоне убыточности пассажирских перевозок невозможно.

Напомним:

"Укрзализныця" выходит на прибыль по итогам января-сентября 2023 года, а также завершит год без убытков с небольшой прибылью.

Экономическая правда