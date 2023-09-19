УЗ планирует получить прибыль по итогам этого года

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"Укрзализныця" выходит на прибыль по итогам января-сентября 2023 года, а также завершит год без убытков с небольшой прибылью.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава правления УЗ Евгений Лященко.

"Мы подали очередные изменения в финплан, в которых четко указано, что по итогам 2023 года мы выйдем на прибыль. От реализации металлолома на экспорт мы планировали получить в 2023 году 308 млн грн, а в 2024 году - 887 млн грн чистого финансового результата.

Запланированный дополнительный доход в 2023 году (от продажи лома - ред.) мы уже точно не получим, также под угрозой дополнительные поступления от экспорта металлолома в 2024 году", - сказал Лященко.

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По его словам, изменения в финплан, которые предусматривали небольшую прибыль, подали еще в мае.

"Сейчас УЗ безубыточна. Согласно нашим прогнозам, за девять месяцев будет прибыль", - уточнил руководитель УЗ. При этом он не уточнил размера ожидаемой прибыли.

Лященко добавил, что премьер-министр Денис Шмыгаль поручил разработать план выхода на безубыточность во время доработки финансового плана на этот год.

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По его словам, финплан на следующий год также уже подан, и в нем одна из составляющих ожидаемых поступлений, в том числе - и от продажи металлолома. В нем также предусмотрена небольшая прибыль.

Напомним:

В 2022 году "Укрзализныця" понесла убытки в размере 10,8 млрд грн. Убыток от пассажирских перевозок достиг 13,3 млрд грн.

В декабре 2022 года Кабмин утвердил консолидированный финансовый план "Укрзализныци" на 2022 год. В документе говорилось, что компания ожидает в 2023 году убыток в 20,2 млрд грн из-за большой социальной нагрузки и ограничения на грузовые перевозки.

Экономическая правда