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В правительстве подсчитали антикоррупционный эффект цифровизации

Вторник, 19 сентября 2023, 16:51 - Анастасия Жарикова
 
правительственный портал

Экономический и антикоррупционный эффект от цифровизации за два года превысил 16 миллиардов гривен.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы создали и запустили действенную антикоррупционную вертикаль. Цифровизация устраняет человеческий фактор и приближает государственные услуги к человеку на расстояние одного клика. За два года его антикоррупционный и экономический эффект составил более 16 млрд грн", - сказал глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что благодаря дерегуляции снимаются бюрократические барьеры.

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В частности, уже пересмотрены тысячи разрешений, лицензий и справок. Часть из них будет полностью упразднена, часть – упрощена, часть – переведена в цифру.

Напоминаем:

Президент Европейского инвестиционного банка заявил, что в сфере цифровизации украинцы на световые годы опережают большинство стран Центральной Европы, включая Германию.

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Шмыгаль Кабмин технології корупція
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