У деяких сферах українці на світлові роки випереджають ЄС, але є проблеми - президент ЄІБ

Глава Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) вважає, що Україна економічно конкурентоспроможна - країну не можна недооцінювати, а у деяких сферах українці взагалі залишили далеко позаду значну кількість країн ЄС.

Про це пише німецьке видання Welt.

"Президент Європейського інвестиційного банку Вернер Хойєр вважає, що Україна є економічно конкурентоспроможною, в тому числі з огляду на можливий вступ до ЄС", - зазначає видання.

"Це країна, яка легко йде в ногу з нами", - сказав Хойєр.

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Президент ЄІБ вважає, що є сфери, в яких Україна з великим відривом навіть обігнала країни ЄС.

"У сфері цифровізації українці на світлові роки випереджають більшість країн Центральної Європи, включаючи Німеччину. Також варто згадати сільське господарство, яке відіграє важливу роль у світовій пропозиції зерна. І у них є промисловість, яка вже була авангардом розвитку в Радянському Союзі - наприклад, у військових технологіях", - цитує Хойєра видання.

Але є і значні проблеми, підкреслив президент ЄІБ.

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"Я не наївний. Корупція є ендемічною та екстремальною. Ось чому ви повинні бути пильними", - зазначив він.

Водночас, Хойєр застеріг від помилкової оцінки України крізь призму проблем.

"Ми повинні подолати ідею, що країна з десятками мільйонів жебраків приходить до нас", - зазначив Хойєр.

Він висловив упевненість, що перешкоди для українців у підготовці до членства в ЄС є "подоланними".

Нагадуємо:

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) створено у 1957 році. На сьогодні акціонерами ЄІБ є 27 країн Європейського Союзу.

Європейський інвестиційний банк здійснює не тільки кредитну діяльність, але й виступає найбільшим позичальником грошових ресурсів на міжнародних фінансових ринках капіталу.

З 2004 року Україна розпочала співпрацю з Європейським інвестиційним банком щодо створення нормативно-правової бази з метою залучення його ресурсів для реалізації інфраструктурних, енергетичних, природоохоронних та інших інвестиційних проектів.

Станом на 1 липня 2023 року загальний обсяг наданих ЄІБ фінансових ресурсів в Україні, як в державному, так і приватному секторі, складає більше 7,5 млрд євро.

На сьогодні проектний портфель ЄІБ у державному секторі складає 25 проектів загальним обсягом 5,2 млрд євро. З них: на стадії реалізації - 23 проектів загальним обсягом 4,81 млрд євро.

У рамках реалізації цих проектів станом на 1 липня 2023 року вибрано 2 587,12 млн євро, в т .ч., у 2020 році – 104,29 млн євро, у 2021 році – 163,84 млн євро, у 2022 році – 1 722,6 млн євро, з яких 639 млн євро було спрямовано на фінансування загального фонду Державного бюджету України.