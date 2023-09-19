Маск анонсировал плату для всех пользователей соцсети X
Всем пользователям X (Twitter), вероятно, придется платить за доступ к платформе.
Об этом миллиардер Илон Маск заявил во время разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, пишет BBC.
Бизнесмен считает, что платный доступ – единственный способ противостоять ботам.
"Мы переходим к небольшой ежемесячной оплате за пользование платформой", – сказал глава Tesla и SpaceX.
По словам Маска, компания сейчас ищет более дешевые варианты для пользователей. "На самом деле мы собираемся придумать более низкий уровень ценообразования […] Это более долгая дискуссия, но, на мой взгляд, это действительно единственная защита от огромных армий ботов", – добавил бизнесмен.
Пока непонятно, был ли это лишь неожиданный комментарий, или сигнал о более жестких планах, о которых еще не был объявлен, пишет BBC.
В компании еще не комментировали заявление Маска.
Напоминаем:
Соцсеть X подтвердила, что отменяет запрет на платную политическую рекламу - это шаг, который компания обязалась сделать в начале этого года, вскоре после того, как Илон Маск взял на себя управление соцсетью.