Маск анонсировал плату для всех пользователей соцсети X

Всем пользователям X (Twitter), вероятно, придется платить за доступ к платформе.

Об этом миллиардер Илон Маск заявил во время разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, пишет BBC.

Бизнесмен считает, что платный доступ – единственный способ противостоять ботам.

"Мы переходим к небольшой ежемесячной оплате за пользование платформой", – сказал глава Tesla и SpaceX.

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По словам Маска, компания сейчас ищет более дешевые варианты для пользователей. "На самом деле мы собираемся придумать более низкий уровень ценообразования […] Это более долгая дискуссия, но, на мой взгляд, это действительно единственная защита от огромных армий ботов", – добавил бизнесмен.

Пока непонятно, был ли это лишь неожиданный комментарий, или сигнал о более жестких планах, о которых еще не был объявлен, пишет BBC.

В компании еще не комментировали заявление Маска.

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Напоминаем:

Соцсеть X подтвердила, что отменяет запрет на платную политическую рекламу - это шаг, который компания обязалась сделать в начале этого года, вскоре после того, как Илон Маск взял на себя управление соцсетью.