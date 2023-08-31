Соцсеть X разрешит платную политическую рекламу, отменив запрет 2019 года

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Соцсеть X (ранее - Twitter) подтвердила, что отменяет запрет на платную политическую рекламу - это шаг, который компания обязалась сделать в начале этого года, вскоре после того, как Илон Маск взял на себя управление соцсетью.

Об этом пишет TechCrunch.

Компания запретила такую рекламу еще в 2019 году под руководством тогдашнего гендиректора Джека Дорси, утверждая тогда, что "охват политических сообщений нужно зарабатывать, а не покупать". Но новый руководитель X считает иначе.

В X заявили, что начнут разрешать политическую рекламу в рамках своих усилий, направленных на укрепление своей приверженности к свободе слова.

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"На самом деле X, скорее всего, нуждается в рекламных долларах, которые приносит политическая реклама, учитывая, что продажи рекламы X в США упали на 59% по сравнению с прошлым годом, как писала в июне The New York Times", - напоминает издание.

X заявляет, что будет продолжать применять специальную политику в отношении платной политической рекламы в США, которая будет включать продвижение ложного или обманчивого контента, "призванного подорвать доверие общественности к выборам".

"Теоретически это означает, что вирусные заговоры, подобные #sharpiegate или #stopphesteal с прошлых выборов, не будут разрешены по новым правилам Х. Однако пока неизвестно, какие действия X предпримет против таких мер", - добавляет TehcCrunch.

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Компания также заявляет, что создаст глобальный центр прозрачности рекламы, доступный для всех, кто хочет просмотреть политические посты, продвигаемые на X.

Кроме того, X заявляет, что будет введен "надежный" процесс проверки, который будет гарантировать, что рекламу смогут размещать только те группы и кампании, которые имеют на это право.

Экономическая правда