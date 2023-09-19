Немцы, французы и американцы: какие автопроизводители наиболее популярны в Украине

Наибольшее количество подержанных автомобилей, которые приобрели украинцы в 2023 году, были изготовлены в Германии.

Об этом сообщили в ассоциации "Укравтопром".

В целом, с начала года украинский автопарк пополнили 165,2 тыс легковых авто, из которых 23% новых и 77% подержанных. Почти 45 тыс из этих подержанных авто производили в Германии.

Самым популярным импортируемым автомобилем с пробегом немецкого происхождения стал Volkswagen Golf.

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Французские легковые автомобили заняли второе место среди ввезенных подержанных авто (17 тыс). Наибольшим спросом среди подержанных "французов" пользовался Renault Megane.

Замыкают лидерскую тройку автомобили изготовленные в США (15,7 тыс подержанных авто). Самым желанным "американцем" в этой статистике оказался электромобиль Tesla Model 3.

А вот в части новых авто на первом месте оказались "японцы" (8,5 тыс). Выбирая автомобиль, изготовленный в Японии, украинские покупатели чаще предпочитали кроссовер Toyota RAV-4.

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На втором месте на рынке новых авто – немецкие машины (6,4 тыс). Бестселлером среди новых "немцев" стал Volkswagen Touareg.

Также в первую тройку вошли авто, изготовленные в Китае (4,5 тыс). Среди новых легковушек китайского производства бесспорным лидером стал Volkswagen ID.4.

Напоминаем:

В августе украинский автопарк пополнили 3 841 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к августу прошлого года рынок электромобилей увеличился в 2,6 раза.