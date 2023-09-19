Немцы, французы и американцы: какие автопроизводители наиболее популярны в Украине
Наибольшее количество подержанных автомобилей, которые приобрели украинцы в 2023 году, были изготовлены в Германии.
Об этом сообщили в ассоциации "Укравтопром".
В целом, с начала года украинский автопарк пополнили 165,2 тыс легковых авто, из которых 23% новых и 77% подержанных. Почти 45 тыс из этих подержанных авто производили в Германии.
Самым популярным импортируемым автомобилем с пробегом немецкого происхождения стал Volkswagen Golf.
Французские легковые автомобили заняли второе место среди ввезенных подержанных авто (17 тыс). Наибольшим спросом среди подержанных "французов" пользовался Renault Megane.
Замыкают лидерскую тройку автомобили изготовленные в США (15,7 тыс подержанных авто). Самым желанным "американцем" в этой статистике оказался электромобиль Tesla Model 3.
А вот в части новых авто на первом месте оказались "японцы" (8,5 тыс). Выбирая автомобиль, изготовленный в Японии, украинские покупатели чаще предпочитали кроссовер Toyota RAV-4.
На втором месте на рынке новых авто – немецкие машины (6,4 тыс). Бестселлером среди новых "немцев" стал Volkswagen Touareg.
Также в первую тройку вошли авто, изготовленные в Китае (4,5 тыс). Среди новых легковушек китайского производства бесспорным лидером стал Volkswagen ID.4.
Напоминаем:
В августе украинский автопарк пополнили 3 841 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к августу прошлого года рынок электромобилей увеличился в 2,6 раза.