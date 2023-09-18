ЕС может объявить 12-й пакет санкций против России в октябре – Bloomberg

Европейский Союз готовит 12 пакет санкций против Российской Федерации. Новые ограничения могут быть представлены в первой половине октября или будут объявлены во время саммита ЕС-США, запланированного на следующий месяц.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проинформированные источники.

Санкции, вероятно, будут содержать решение использовать прибыль, полученную от замороженных активов Центрального банка РФ, для помощи Украине.

По данным источников, группа стран-членов, в частности Польша и страны Балтии, призывают ввести дополнительные санкции в отношении российского сжиженного природного газа и IT-услуг.

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Новые санкции, вероятно, будут содержать версию ЕС будущего запрета G7 на российские алмазы.

"Предыдущие попытки наложить санкции на российские драгоценные камни в Европе натолкнулись на сопротивление ведущих стран-импортеров, таких как Бельгия, которая утверждала, что простой запрет без глобального соглашения просто переместит прибыльную торговлю драгоценными камнями в другое место. Механизм G-7 направлен на отслеживание драгоценных камней через границы, а также на введение прямого запрета на покупки с 1 января и косвенного запрета, который будет действовать постепенно", – пишет Bloomberg.

Также группа стран предлагает ввести ограничения на ядерный сектор России. Но эти попытки уже неоднократно подвергались сопротивлению, поскольку против них выступает слишком много государств-членов.

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Кроме того, в новый пакет санкций могут внести шаги по ограничению возможности России обойти санкции ЕС через третьи страны, такие как Объединенные Арабские Эмираты и Турция.

Напоминаем:

Новый пакет американских санкций, введенный в середине сентября, поставил под угрозу срыва ключевые проекты российской газовой промышленности.