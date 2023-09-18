В России проанализировали новые санкции США: ударили по ключевым газовым проектам

Новый пакет американских санкций, введенный в конце прошлой неделе, поставил под угрозу срыва ключевые проекты российской газовой промышленности.

Об этом говорится в аналитическом обзоре российского Альфа-банка, с которым ознакомилось издание The Moscow Times.

В очередной санкционный пакет, который охватил более 150 физических и юридических лиц и стал одним из самых масштабных в текущем году, попали важнейшие структуры, связанные с "Газпромом" и "Новатэком" — крупнейшими в РФ экспортерами трубопроводного газа и СПГ.

В частности, в "черных списках" американского Минфина оказался холдинг "Газстройпром" — генеральный подрядчик "Газпрома", отвечающий за проектирование, снабжение и строительство критической газовой инфраструктуры.

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Компания, которая является совместным предприятием "Газпрома" и "Газпромбанка", — наследница "Стройгазмонтажа" миллиардера Аркадия Ротенберга, который строил трубопроводы для газовой монополии, а в 2019 году продал ей же свой бизнес.

"Стройгазмонтаж" напрямую задействован в большинстве проектов "Газпрома" и объединяет под одной крышей всех ключевых субподрядчиков, занятых не только стройками, но также бурением, транспортировкой газа и техническим оснащением.

Одновременно под блокирующие санкции попала компания "Газпром недра", которая занимается геофизическими исследованиями, разведкой залежей газа, а также вовлечена в эксплуатацию действующих месторождений.

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"Включение этих компаний в санкционные списки может сорвать сроки завершения текущих объектов капитального строительства „Газпрома" и ставит под сомнение своевременную реализацию новых проектов группы", — предупреждают аналитики Альфа-банка.

Вместе со структурами "Газпрома" в санкционные списки попала "Арктик Энерджис" — основной подрядчик "Новатэка" по строительству завода "Арктик-СПГ-2". Проект стоимостью 21 млрд долларов реализуется на Гыданском полуострове близ Ямала и после выхода на полную мощность должен производить около 20 млн тонн сжиженного газа ежегодно.

"Арктик Энерджис" напрямую участвует в строительстве критической инфраструктуры проекта — оснований гравитационного типа (ОГТ). И хотя "Новатэк" заверял, что их производство удалось в значительной степени локализовать, санкции могут повлиять на сроки запуска "Арктик-СПГ-2", предупреждает Блохин.

Именно на сжиженный газ российские власти делают ставку после того, как "Газпром" потерял ключевой, европейский, рынок: комиссия Госсовета по энергетике предложила построить 94 СПГ-завода к 2035 году. Но амбициозным планам едва ли суждено сбыться: из-за санкций Россия не может приобретать установки по сжижению газа, напоминает Чжи Синь Чон, директор по газовым рынкам Азии в S&P.

Напоминаем:

По итогам первого полугодия 2023 года газовый бизнес "Газпрома" стал убыточным - впервые со времен пандемии и во второй раз за последние 25 лет.

На минувшей неделе стало известно про новый пакет санкций США, введены против России, а также компаний, помогающих РФ обходить санкции.