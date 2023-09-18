В июле банки выдали ипотечных кредитов на 880 миллионов – опрос НБУ

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В июле 2023 года украинские банки выдали 604 ипотечных кредита на общую сумму 878,1 млн грн - по сравнению с июнем объем кредитов вырос на 16,4%, количество - на 14,6%.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ со ссылкой на результаты ежемесячного опроса банков.

Отмечается, что ключевой драйвер в ипотечном сегменте - льготное кредитование в рамках программы "еОселя".

"О выдаче новой ипотеки в июле проинформировали 5 банков, которые кредитовали приобретение жилья преимущественно на вторичном рынке недвижимости.

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Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам сохранилась на уровне 7,9%, как и в июне", - говорится в сообщении.

При этом в региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в июле выдали в Киеве и Киевской области - 247 договоров на общую сумму 422,8 млн грн (48,1% от общего объема), Ровенской (46 договоров на 60 млн грн), Львовской (32 на 52,1 млн грн) и Винницкой (31 на 46 млн грн) областях.

"Во время опроса в августе 2023 года ответы предоставили 26 банков с долей 95% от общего валового ипотечного портфеля на конец 2021 года", - пояснили в НБУ.

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Напомним:

В июне 2023 года украинские банки выдали 527 ипотечных кредитов на общую сумму 754,1 млн грн.

Экономическая правда