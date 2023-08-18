Банки у червні вдвічі збільшили видання іпотечних кредитів – опитування НБУ

У червні 2023 року українські банки видали 527 іпотечних кредитів на загальну суму 754,1 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НБУ із посиланням на результати щомісячного опитування банків.

Зазначається, що обсяг та кількість іпотечних кредитів зросли більш ніж вдвічі порівняно з травнем, причина - активізація пільгового кредитування в межах програми "єОселя".

При цьому середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами становила в червні 7,9% (у травні - 8,1%).

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"У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у червні видано в місті Києві та Київський області - 223 договори на загальну суму 377,9 млн грн (50,1% від загального обсягу), Львівській (25 договорів на 41,8 млн грн), Рівненській (30 на 41,6 млн грн) та Вінницькій (26 на 37,5 млн грн) областях", - йдеться у повідомленні.

Під час опитування НБУ в липні 2023 року відповіді надали 26 банків, частка яких у загальному валовому іпотечному портфелі на кінець 2021 року становила 94,9%.

Економічна правда

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