Офлайн-карты и улучшенный функционал: Apple выпустила новую операционную систему iOS 17

С 18 сентября новую операционную систему iOS17 смогут установить все пользователи смартфонов Apple, начиная с iPhone XS 2018 или более поздней версии.

Об этом говорится на сайте Apple.

Так, разработчики представили ряд новых возможностей и функций, в частности StandBy. Это новый полноэкранный режим просмотра, который предоставляет удобную информацию для просмотра на расстоянии, когда iPhone заряжается.

Телефон и сообщения

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iOS 17 позволит пользователям создать персональный плакат контакта, который отображается во время входящего телефонного звонка на iPhone.

Apple

Также Apple предоставила возможность отправлять звонок на голосовую почту и просматривать транскрипцию сообщения.

В программе "Сообщения" пользователи теперь могут провести пальцем справа по любому сообщению, чтобы отправить встроенный ответ.

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При вводе текста ошибки будут исправляться с большей точностью, а пользователи будут получать интеллектуальные текстовые рекомендации при вводе (добавить их можно, нажав пробел).

Apple

NameDrop

NameDrop позволяет пользователям легко обмениваться контактной информацией, приблизив свои устройства друг к другу.

Оба владельца смартфонов могут выбрать конкретные телефонные номера или адреса электронной почты, которыми они хотели бы поделиться, а также могут поделиться своими плакатами для контактов.

Интерактивные виджеты

Интерактивные виджеты теперь доступны на iPhone на главном экране, экране блокировки и в новом режиме ожидания.

Карты в режиме оффлайн

Apple Maps получили возможность скачивать карты для использования в автономном режиме.

Apple

Apple говорит, что пользователи могут загрузить определенную точку карты и получить доступ к пошаговой навигации, просмотреть приблизительное время прибытия, найти места и т.д., когда iPhone не подключен к сотовой сети или сети Wi-Fi.

Обновление для "Siri"

Apple также упростила голосовую команду для вызова Siri на iPhone и других устройствах Apple, включая iPad, Mac, HomePod и новейшие AirPods Pro.

Теперь вместо Hey Siri пользователи могут просто сказать Siri, чтобы активировать голосового помощника, и могут выдавать несколько команд подряд, не повторяя Siri.

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Напоминаем:

12 сентября компания Apple представила линейку новых iPhone, среди которых: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.