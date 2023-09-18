Офлайн-карты и улучшенный функционал: Apple выпустила новую операционную систему iOS 17
С 18 сентября новую операционную систему iOS17 смогут установить все пользователи смартфонов Apple, начиная с iPhone XS 2018 или более поздней версии.
Об этом говорится на сайте Apple.
Так, разработчики представили ряд новых возможностей и функций, в частности StandBy. Это новый полноэкранный режим просмотра, который предоставляет удобную информацию для просмотра на расстоянии, когда iPhone заряжается.
Телефон и сообщения
iOS 17 позволит пользователям создать персональный плакат контакта, который отображается во время входящего телефонного звонка на iPhone.
Также Apple предоставила возможность отправлять звонок на голосовую почту и просматривать транскрипцию сообщения.
В программе "Сообщения" пользователи теперь могут провести пальцем справа по любому сообщению, чтобы отправить встроенный ответ.
При вводе текста ошибки будут исправляться с большей точностью, а пользователи будут получать интеллектуальные текстовые рекомендации при вводе (добавить их можно, нажав пробел).
NameDrop
NameDrop позволяет пользователям легко обмениваться контактной информацией, приблизив свои устройства друг к другу.
Оба владельца смартфонов могут выбрать конкретные телефонные номера или адреса электронной почты, которыми они хотели бы поделиться, а также могут поделиться своими плакатами для контактов.
Интерактивные виджеты
Интерактивные виджеты теперь доступны на iPhone на главном экране, экране блокировки и в новом режиме ожидания.
Карты в режиме оффлайн
Apple Maps получили возможность скачивать карты для использования в автономном режиме.
Apple говорит, что пользователи могут загрузить определенную точку карты и получить доступ к пошаговой навигации, просмотреть приблизительное время прибытия, найти места и т.д., когда iPhone не подключен к сотовой сети или сети Wi-Fi.
Обновление для "Siri"
Apple также упростила голосовую команду для вызова Siri на iPhone и других устройствах Apple, включая iPad, Mac, HomePod и новейшие AirPods Pro.
Теперь вместо Hey Siri пользователи могут просто сказать Siri, чтобы активировать голосового помощника, и могут выдавать несколько команд подряд, не повторяя Siri.
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Напоминаем:
12 сентября компания Apple представила линейку новых iPhone, среди которых: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.