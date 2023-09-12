Обновление зарядки и новый дизайн: Apple представила новую линейку iPhone 15

Apple

Apple на конференции представила линейку новых iPhone, в которую вошли: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Об этом известно из трансляции мероприятия.

Характеристики iPhone 15

Главное изменение – это обновление зарядки на Type-C, как у всех Android-смартфонов. iPhone 15 получил совершенно новый дизайн (в новых смартфонах появились закругленные рамки по бокам), более яркий экран с яркостью 1600 нит (или 2000 нит в пиковой яркости) и варианты размера 6,1 и 6,7 дюйма. Дисплей станет вдвое ярче, чем у предыдущей модели.

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Apple

Новые iPhone 15 представлены в пяти цветах.

Топовые версии получили корпус из сплава титана и алюминия. Это заметно облегчит телефон. iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max также получили функцию Action Button – это замененная боковая кнопка на рамке, ранее отвечавшая за режим "Звук/Без звука". С ее помощью можно включать фонарик, камеру, переключать режимы, отвечать на звонки и т.д.

Базовые iPhone 15 получили 48-мегапиксельный датчик как у прошлогодних топовых iPhone 14 Pro и Pro Max. Камера позволяет использовать 12 мп объектив для 2-кратного зума и видео в формате 4K. Все это было доступно и на прошлогодних iPhone 14 Pro. Также обновленная камера iPhone 15 Pro имеет вдвое лучшее качество ночных снимков.

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Топовые iPhone получили новый чипсет A17 собственной разработки Apple. Такой чипсет мощнее и быстрее предшественников. Базовые iPhone 15 и Plus оснастили прошлогодним A16.

Apple

Кроме этого, в компании Apple также сообщили, что iPhone 15 получат увеличенную батарею.

Сколько стоят новые iPhone 15:

iPhone 15 – от 799 долл;

iPhone 15 Plus – от 899 долл;

iPhone 15 Pro – от 999 долл;

iPhone 15 Pro Max – от 1 199 долл.

Apple

Все четыре представленных смартфона будут доступны для предварительного заказа с 22 сентября.

Напоминаем:

Компания Apple на презентации показала новые смартчасы Apple Watch и Apple Watch Ultra 2.

Экономическая правда