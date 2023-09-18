Путин забрал российские активы норвежского медиахолдинга Amedia

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Президент РФ Владимир Путин передал в управление Росимущества доли в сети типографий "Прайм Принт", которые принадлежат норвежской медиакомпании Amedia.

Об этом пишет Forbes Russia со ссылкой на указ Путина.

Согласно документу, в управление Росимущества передали доли Amedia в "Прайм Принт" в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и Воронеже.

В апреле 2022 года норвежский медиахолдинг Amedia объявил о передаче контроля над своим российским бизнесом главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову.

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Тогда Amedia заявила, что всего у нее было в России шесть типографий, четыре из них в полной собственности компании, еще двумя она владела совместно с российскими миноритарными акционерами.

Также норвежская компания сообщила, что списала балансовую стоимость бизнеса в размере 38 млн норвежских крон (4,3 млн долл) до нуля.

Средства от продажи этого бизнеса в будущем "пойдут на поддержку независимых СМИ в России", говорили в Amedia.

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Экономическая правда