Норвежцы передают российские типографии в управление "Новой газете"

Норвежский медиахолдинг Amedia передаст управление своими типографиями в России главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Amedia уходит из России таким образом, что контроль передается лауреату Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову", – говорится в сообщении.

У Amedia четыре типографии в России. "Новая газета", выпуск которой сейчас приостановлен, печаталась в одной из них. Муратов получит "полный контроль над их работой".

Средства от продажи этого бизнеса в будущем "пойдут на поддержку независимых СМИ в России", добавили в Amedia.

В "Новой газете" сообщили "Медузе", что "с огромной благодарностью принимают этот потрясающий актив". В издании пообещали сохранить рабочие места в типографиях, а все заработанные средства направить на поддержание независимых медиа, включая саму "Новую газету".

Экономическая правда