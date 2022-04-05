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Норвежцы передают российские типографии в управление "Новой газете"

Вторник, 5 апреля 2022, 17:57 - Экономическая правда

Норвежский медиахолдинг Amedia передаст управление своими типографиями в России главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Amedia уходит из России таким образом, что контроль передается лауреату Нобелевской премии мира Дмитрию Муратову", – говорится в сообщении.

У Amedia четыре типографии в России. "Новая газета", выпуск которой сейчас приостановлен, печаталась в одной из них. Муратов получит "полный контроль над их работой". 

Средства от продажи этого бизнеса в будущем "пойдут на поддержку независимых СМИ в России", добавили в Amedia.

В "Новой газете" сообщили "Медузе", что "с огромной благодарностью принимают этот потрясающий актив". В издании пообещали сохранить рабочие места в типографиях, а все заработанные средства направить на поддержание независимых медиа, включая саму "Новую газету".

Экономическая правда

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Россия Норвегия компании медиа
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