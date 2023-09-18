"Доступные кредиты 5-7-9": сколько средств получили предприниматели с начала года

С начала 2023 года украинские предприниматели получили 67 млрд грн по программе "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

"Более 700 предпринимателей получили за прошлую неделю кредиты по правительственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму 2,5 млрд грн. С начала 2023 года банки выдали бизнесу 19 тысяч кредитов на 67 млрд грн. С начала действия программы (февраль 2020 года) было выдано 72 тысячи кредитов на 234 млрд грн", – сообщили в ведомстве.

Больше всего предприниматели взяли антикризисных кредитов – 61 млрд грн и на антивоенные цели – 51,4 млрд грн. На рефинансирование предварительно полученных кредитов было выдано 28,1 млрд грн, на пополнение оборотного капитала – 32,1 млрд грн, на инвестиционные цели – 17,4 млрд грн.

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Кроме того, аграрии получили 36,8 млрд грн кредитных средств в поддержку своей деятельности, торговые компании взяли 4,4 млрд грн кредитов для пополнения оборотных средств.

Чаще всего кредитуются по программе предприятия, работающие в сферах:

сельского хозяйства (51%);

торговли и производства (26%);

промышленной переработки (14%).

Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются Львовская, Одесская, Днепропетровская, Харьковская, Киевская, Винницкая области и Киев.

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Участие в программе принимают 45 банков, наибольшее количество кредитов выдали Приватбанк (33,5 тыс), Ощадбанк (10,7 тыс) и Райффайзен Банк Аваль (5,4 тыс).

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Экономическая правда