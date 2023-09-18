90% новых кредитов для бизнеса - программа 5-7-9%

Під час повномасштабної війни бізнес стикається з величезною кількістю викликів, ключовими з яких є зниження попиту на товари та послуги, збільшення витрат на виробництво, пошкодження виробничих потужностей, нестача фахівців і ресурсів, значно ускладнений доступ до міжнародних ринків тощо.

Незважаючи на такі надважкі умови, адаптивність українського бізнесу вражає. Він продовжує працювати та підтримувати економіку країни. Підприємці знаходять нові ринки збуту, переорієнтовують виробництва, створюють нові робочі місця, сплачують податки, надійно забезпечують населення товарами та послугами, а також системно підтримують захисників та захисниць і постраждалих від збройної агресії рф співгромадян.

Разом з тим, незалежні опитування свідчать про плани бізнесу на розвиток у 2024 році, які перевищують очікування минулого року. До прикладу, за результатами опитування Європейської Бізнес Асоціації серед своїх учасників 58% компаній прогнозують позитивну динаміку розвитку свого бізнесу, що на 11% більше, ніж підприємці очікували від 2023 року.

Найм нових працівників планують удвічі більше компаній, ніж планували на цей рік, а 87% опитаних мають намір підвищити заробітну плату, що на 14% більше планів минулого року.

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Такі дослідження підтверджують прагнення бізнесу до розвитку попри війну, і це, безумовно, є запорукою підтримки економіки держави, її громадян, а надалі – й післявоєнного відновлення країни.

Зі свого боку Уряд України, зокрема Мінфін, докладає всіх зусиль для підтримки бізнесу, насамперед мікро-, малого та середнього підприємництва. Ключовою ініціативою є Державна програма "Доступні кредити 5-7-9%", яка допомагає бізнесу впоратися з викликами війни та продовжувати працювати.

В умовах повномасштабної війни стабільна робота бізнесу є складовою економічної безпеки України. Завдання держави – підтримати підприємців, надавши доступ до капіталу. Програма "5-7-9%" стала основним інструментом фінансової підтримки малого бізнесу України, а Фонд розвитку підприємництва (ФРП) як адміністратор програми – основним драйвером кредитування економіки України, оскільки орієнтовно 90% нових підприємницьких кредитів надається за цією програмою.

У межах програми "Доступні кредити 5-7-9%" з березня 2022 року підприємці отримали 37 451 кредит на загальну суму 144,4 млрд грн, а з початку реалізації програми ця сума становить понад 234 млрд грн (станом на 18.09.2023).

Завдяки "5-7-9%" малий бізнес отримав доступ до кредитів на вигідних умовах, що допомагає йому вижити та розвиватися.

"Доступні кредити 5-7-9%" – велика історія успіху, оскільки за час незалежності України – це наймасштабніша програма з фінансової підтримки малого та середнього підприємництва (МСП).

Також важливо згадати, що вперше з відновлення незалежності України державна програма з підтримки фінансування малого бізнесу частково фінансується за рахунок коштів міжнародних фінансових організацій, які за результатами проведених аудитів визнали її ефективність та прозорість.

Нагадаю, що програму започатковано 3 роки тому за ініціативою Президента України Володимира Зеленського для розвитку малого бізнесу. Водночас "5-7-9%" стала не тільки суттєвою підтримкою для українського бізнесу ще під час пандемії, але загалом запорукою стабільності фінансової системи держави в умовах повномасштабної війни.

Чому програма "Доступні кредити 5-7-9%" спрацювала

Насамперед, це прозорі та прості процедури реалізації Програми, які розробив ФРП, базуючись на 25-річному досвіді Фонду впровадження міжнародних програм фінансової підтримки МСП відповідно до кращих світових практик, а також регіональних програм часткової компенсації відсотків за рахунок коштів місцевих бюджетів.

По-друге, це постійна та оперативна адаптація Програми до змінних умов поточної ситуації в країні та світі (йдеться про пандемію COVID-19 та запровадження воєнного стану в країні).

По-третє, до Програми 5-7-9% протягом першого року її реалізації приєднались практично всі банки України, які кредитують малих та середніх підприємців, завдяки чому конкуренція на банківському ринку перейшла від цінової конкуренції – до конкуренції якістю здійснення кредитних операцій, від чого в підсумку виграв малий бізнес.

І наостанок Програма 5-7-9% може поєднуватись з іншими інструментами фінансової підтримки МСП. Насамперед це стосується державних портфельних гарантій, які також реалізує Міністерство фінансів України через АТ "Укрексімбанк", завдяки чому кредитування МСП в умовах війни продовжували здійснювати уповноважені банки в значних обсягах.

Завдяки підтримці наших міжнародних партнерів Програма 5-7-9% фінансується у повному обсязі відповідно до запланованих показників Державного бюджету України. Протягом поточного року ФРП виплатив уповноваженим банкам бюджетні кошти для компенсації відсотків МСП на загальну суму 12,8 млрд грн (станом на 01.09.2023).

Зараз Мінфін та ФРП працюють з Німецьким банком розвитку KfW та Світовим банком над залученням нових коштів фінансової допомоги, які вже цього року будуть спрямовані на фінансування Програми 5-7-9%.

Підсумовуючи, можна впевнено стверджувати, що Державна програма "Доступні кредити 5-7-9%" стала успішною завдяки прозорим процедурам, постійній адаптації до змінних умов, участі майже всіх банків України, а головне – готовності українського бізнесу розвиватися, незважаючи на труднощі.

"5-7-9%" є рушійною силою розвитку малого бізнесу і суттєвою допомогою банківському сектору в умовах війни. Це державна програма, яка покликана підтримувати український бізнес у прагненні перемагати.