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Крупнейший производитель бумаги в мире продал свою долю в российском подразделении

Понедельник, 18 сентября 2023, 18:40 - Алексей Павлыш
 
getty images

Американская компания International Paper - крупнейший в мире производитель бумаги и упаковки - объявила о продаже своей 50% доли в акций Ilim SA своим партнерам по совместному предприятию, российской "Илим Групп".

Об этом говорится в заявлении компании.

Сумма сделки - 484 млн долл.

International Paper - мировой производитель упаковки, целлюлозы и других продуктов на основе волокон, а также один из крупнейших переработчиков макулатуры в Северной Америке. Штаб-квартира компании расположена в Мемфисе, штат Теннесси (США).

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Компания имеет около 39 000 сотрудников по всему миру.

Ранее сообщалось, что International Paper договорилась о продаже активов в РФ.

"Илиму" принадлежат целлюлозно-бумажные комбинаты в Архангельской и Иркутской областях РФ, филиалы в Коряжме, Братске и Усть-Илимске, предприятия лесозаготовки и два гофрозавода в Ленинградской и Московской областях. Группа выпускает 75% российской товарной целлюлозы, 20% картона и 10% бумаги.

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Экономическая правда

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