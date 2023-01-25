Крупнейший иностранный инвестор российского леспрома продает активы в РФ

Американская компания International Paper - крупнейший иностранный инвестор лесной промышленности России - договорилась о продаже активов в РФ.

Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

International Paper объявила, что продаст 50% в группе "Илим" российским партнерам за $484 млн - компания приобрела эту долю более 15 лет назад за $650 млн.

Группа "Илим" - крупнейший в РФ производитель целлюлозы и бумаги.

О возможности продажи актива International Paper объявила в марте 2022 года, пишет Forbes Russia.

При этом долю американской компании выкупят ее российские партнеры во главе с председателем совета директоров "Илима" Захаром Смушкиным.

Сейчас Смушкин, а также Борис и Михаил Зингаревичи владеют 50% "Илима". Сделку должны одобрить российские регуляторы.

International Paper также сообщила, что намерена продать свою долю в еще одной связанной структуре и избавиться от других нематериальных остаточных долей, связанных с "Илимом".

В сообщении говорится, что International Paper осведомлена о заинтересованности российских партнеров купить эту долю за $24 млн.

"Илиму" принадлежат целлюлозно-бумажные комбинаты в Архангельской и Иркутской областях РФ, филиалы в Коряжме, Братске и Усть-Илимске, предприятия лесозаготовки и два гофрозавода в Ленинградской и Московской областях. Группа выпускает 75% российской товарной целлюлозы, 20% картона и 10% бумаги.

Экономическая правда