Производитель упаковок и бумаги Mondi продаст три своих завода и полностью уйдет из РФ

Производитель упаковки и бумаги Mondi продаст свои активы в России – в РФ группе принадлежат три предприятия, на которых работают 5300 сотрудников.

Об этом говорится в заявлении компании.

"С момента объявления 10 марта, оценив все варианты, Совет директоров решил избавиться от российских активов группы.

Процесс продажи этих крупных активов сложен с операционной и структурной точки зрения и осуществляется в постоянно меняющейся политической и правовой среде. Таким образом, нет уверенности о сроках заключения соглашения, а также о его структуре", - заявили в компании.

По состоянию на 31 декабря 2021 года стоимость российских активов составляла 687 миллионов евро, говорят в Mondi.

Предприятие "Монди СЛПК" в республике Коми – крупнейший актив группы в России, на нем работает 4,5 тыс человек.

Экономическая правда