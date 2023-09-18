Зарплаты мужчин в Украине почти на 19% выше, чем у женщин

Гендерный разрыв в оплате труда в Украине составляет 18,6%.

Об этом сообщил Уполномоченный по правам человека Павел Лубинец.

Он отмечает, что хотя показатель ниже мирового, в то же время он больше, чем во многих странах ЕС.

Основными причинами гендерного разрыва в оплате труда систематическая дискриминация и недооценка труда женщин.

Реклама:

"Усовершенствование трудового законодательства, преодоление стереотипов работодателей, повышение уровня мотивации женщин - главная основа того, чтобы тенденция к сокращению гендерного разрыва в оплате труда в Украине стала устойчивой и необратимой", - отметил Лубинец.

Напоминаем:

Гендерный разрыв в оплате труда у фрилансеров на 19% меньше, чем у обычных специалистов, при этом спрос на фрилансерскую работу продолжает расти.

Реклама: