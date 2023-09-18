Прибыли украинских агропредприятий в прошлом году сократились в 2,7 раза – ИАЭ

По итогам 2022 года чистая прибыль предприятий сельского, лесного и рыбного хозяйства составила 87,1 млрд грн, что в 2,7 раза меньше, чем в 2021 году.

Об этом сообщает Институт аграрной экономики.

В ИАЭ отметили, что это самый высокий по физическим объемам показатель среди всех видов экономической деятельности, но в 2,7 раза меньше рекордного уровня 2021 года.

Отрасль стала одной из четырех, сохранивших положительный финансовый результат в условиях полномасштабного вторжения России в Украину. И обеспечила высокую рентабельность операционной (20,3%) и всей (13,6%) деятельности в условиях войны и беспрецедентных препятствий по реализации и особенно экспорту продукции, отметил ученый.

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Несмотря на то, что отрасль понесла ощутимые потери в результате военной агрессии, 78,4 % ее предприятий смогли обеспечить положительный финансовый результат.

Доля убыточных агропредприятий выросла с 11,7% в 2021 году до 21,6% в прошлом году, но наименьшая среди всех видов экономической деятельности.

"В условиях существенного сокращения объемов производства и положительных ожиданий объемов урожая 2023 года это дает основания исповедоваться на восстановление довоенных темпов роста отрасли, обеспечение ее стабильности в условиях кардинальных изменений, вызванных войной.

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В то же время, высокая зависимость от экспорта продукции требует радикальных мер по расширению возможностей реализации продукции сельского хозяйства, особенно с высоким содержанием добавленной стоимости", - резюмировали в Институте.

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