ФГИУ запустил реестр санкционных активов россиян и коллаборантов: чьи в списке
Офис цифровой трансформации Фонда государственного имущества запустил сайт, содержащий перечень всех арестованных активов россиян и коллаборантов, переданных в управление Фонда.
Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.
В реестре содержится информация о 136 санкционных активах, в частности имущество Михаила Шелкова, Владимира Евтушенкова, Аркадия Ротенберга, Владимира Сальдо, Сергея Цекова, президента-беглеца Виктора Януковича и других.
Как пояснили в Фонде, в дальнейшем арестованное имущество будет выставлено на приватизацию или аренду через систему Prozorro. Продажи, где каждый желающий в режиме реального времени сможет следить за ходом аукциона.
Целью запуска реестра является информирование украинской общественности и иностранных партнеров о положении дел со всеми конфискованными активами, находящимися в управлении Фонда.
"Важно, чтобы каждый в несколько кликов мог узнать все об арестованном имуществе коллаборантов или российских олигархов, которое в дальнейшем может принести прибыль государству", - подчеркнул первый заместитель председателя ФГИ Денис Шугалий.
Ознакомиться с реестром можно по ссылке: sanlist.spfu.gov.ua.
В дальнейшем список арестованных активов будет увеличиваться. Уже в ближайшее время в Фонде ожидают передачи еще около 500 объектов российских олигархов и украинских коллаборантов.
Напоминаем:
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов, полученных коррупционным путем, открыло доступ к Единому государственному реестру активов, на которые наложен арест по уголовным делам.