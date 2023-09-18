ФГИУ запустил реестр санкционных активов россиян и коллаборантов: чьи в списке

Офис цифровой трансформации Фонда государственного имущества запустил сайт, содержащий перечень всех арестованных активов россиян и коллаборантов, переданных в управление Фонда.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИУ.

В реестре содержится информация о 136 санкционных активах, в частности имущество Михаила Шелкова, Владимира Евтушенкова, Аркадия Ротенберга, Владимира Сальдо, Сергея Цекова, президента-беглеца Виктора Януковича и других.

Как пояснили в Фонде, в дальнейшем арестованное имущество будет выставлено на приватизацию или аренду через систему Prozorro. Продажи, где каждый желающий в режиме реального времени сможет следить за ходом аукциона.

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Целью запуска реестра является информирование украинской общественности и иностранных партнеров о положении дел со всеми конфискованными активами, находящимися в управлении Фонда.

"Важно, чтобы каждый в несколько кликов мог узнать все об арестованном имуществе коллаборантов или российских олигархов, которое в дальнейшем может принести прибыль государству", - подчеркнул первый заместитель председателя ФГИ Денис Шугалий.

Ознакомиться с реестром можно по ссылке: sanlist.spfu.gov.ua.

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В дальнейшем список арестованных активов будет увеличиваться. Уже в ближайшее время в Фонде ожидают передачи еще около 500 объектов российских олигархов и украинских коллаборантов.

Напоминаем:

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов, полученных коррупционным путем, открыло доступ к Единому государственному реестру активов, на которые наложен арест по уголовным делам.