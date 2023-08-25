АРМА відкрило доступ до Реєстру арештованих активів: яку інформацію можна знайти

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів, одержаних корупційним шляхом, відкрило доступ до Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальних справах.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

Реєстр є комплексною базою даних про всі активи в Україні, які арештовані правоохоронцями та судами у кримінальних справах.

"Розуміння об’єму арештованої власності у нашій країні до цього часу перебувало за щільною завісою від суспільства і була однією з найзакритіших, високо корупційних сфер. Нині АРМА звітує про формування й відкриття Реєстру арештованих активів, у якому відображені дані про всі арештовані речові докази, які мають економічну цінність, - зазначила Голова АРМА Олена Дума.

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Публічність Реєстру дозволить різноманітним цільовим аудиторіям оперативно отримати інформацію, що відбувається з тим або іншим активом, а саме:

хто розслідує кримінальну справу;

ким і коли накладено арешт;

як АРМА управляє майном;

на яку суму воно оцінене;

за скільки продане на торгах;

за яким договором передане управителю;

скільки коштів надійшло до бюджету від управління.

"Тобто, Реєстр дає можливість у режимі онлайн відстежити всі дії від його арешту до отримання державою доходу", - додала Дума.

Реєстр складається з відкритої частини, доступної для кожної зацікавленої особи, та закритої, яка призначена для правоохоронців. База даних містить понад 129 тис записів. Із них близько 36 тис із них стосуються саме активів, які передано в управління АРМА. 829 записів стосуються заходів з проведення оцінки вартості активів та 1 144 записи – конкурсних відборів управителів.

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Ще 117 записів відносяться до договорів управління та містять дані про суми доходів, які управителі перераховують до бюджету. 500 записів стосуються активів, проданих на торгах та ще 500 записів - заходів з управління грошовими коштами, враховуючи суми розміщених коштів та нарахованих відсотків.

Відомості, які мають надходити до системи з інших державних реєстрів та баз даних, насамперед Реєстру судових рішень, впорядковано за різними категоріями: рухоме й нерухоме майно, транспорт, корпоративні права, інтелектуальна власність, грошові кошти та майнові комплекси.

В АРМА підкреслили, що доклали значних зусиль для безпеки даних, насамперед щодо стратегічних активів та об’єктів критичної інфраструктури: перевірили тисячі записів, щоб не допустити оприлюднення відомостей про військові об'єкти, обмежили інформацію про найменування та опис активів зі сфери критичної інфраструктури.

Також в АРМА пообіцяли працювати над подальшим удосконаленням Реєстру та посиленням його технічних і функціональних можливостей, у тому числі для зручнішого пошуку та користування даними.