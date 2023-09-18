Украина планирует продажу военных облигаций за рубежом - WSJ

Правительство ищет способы найти средства для оплаты увеличения военных расходов, одним из вариантов является продажа военных облигаций частным лицам за рубежом.

Об этом сообщает The Wall Street Journal

По словам руководителя отдела маркетинговых исследований инвесткомпании ICU Виталия Ваврищука, финансирование правительством военных усилий армии напрямую зависит от способности покрыть свои бюджетные дефициты.

Кроме того, на этой неделе ICU по согласованию с правительством запускает программу по удаленной продаже украинских государственных облигаций физическим лицам за рубежом, особенно в Западной Европе.

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В инвесткомпании отмечают, что экономика Украины в этом году несколько стабилизировалась. Это спровоцировало резкий рост цен на международные облигации с июня. По данным MarketAxess, на прошлой неделе международные облигации торговались около 29 центов за доллар.

По данным ICU, до конца года экономическая активность Украины будет примерно на четверть ниже, чем до начала войны.

"В этом году правительство заняло 10 миллиардов долларов через продажу местных облигаций, превысив 8,5 миллиардов долларов, которые оно получило в виде помощи США", - говорится в сообщении.

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В начале войны НБУ купил большинство новых государственных облигаций, чтобы стабилизировать экономику Украины. Сейчас частный сектор является движущей силой роста, вызванного доходностью с поправкой на инфляцию около 10%.

Согласно данным Министерства финансов, банки, компании и физические лица увеличили владение казначейскими облигациями Украины на 3 млрд долл в этом году, тогда как авуары центрального банка сократились примерно на 400 млн долларов.

Добавляется, что финансовые депозитарии, такие как Euroclear, рассматривают возможность использования процентных доходов от замороженных российских активов для помощи Украине. В первом полугодии Euroclear получила 1,7 млрд долл процентов от 150 млрд долл российских активов, которые попали под санкции.

Напомним:

Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 5 сентября привлекло 6,43 миллиарда гривен.