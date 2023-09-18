В Минреинтеграции объяснили, как переселенцы, не имеющие трудовой книжки, могут подтвердить стаж

Внутри перемещенные лица при отсутствии трудовой книжки могут подтвердить трудовой стаж свидетельскими показаниями.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

В настоящее время встречаются случаи, когда украинцы, выехавшие с временно оккупированных территорий, нуждаются в подтверждении трудового стажа для пенсий, но не имеют трудовых книжек или соответствующих записей.

Вопрос был рассмотрен в Координационном штабе по вопросам обеспечения реализации прав и свобод ВПЛ. Участники заседания предоставили разъяснения по этому поводу.

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"Так, согласно постановлению КМУ от 12 августа 1993 года № 637, стаж работы при отсутствии документов может также подтверждаться показаниями не менее двух свидетелей", - отметили в ведомстве.

Соответствующая норма действует в случае, когда предприятия, учреждения, организации размещаются (размещались) на ТОТ или в районах боевых действий.

Свидетелями могут выступать люди, которые знают заявителя по совместной работе на предприятии, в учреждении, организации и имеют документы о своей работе за время, в котором они подтверждают работу заявителя.

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На основании таких показаний органы Пенсионного фонда Украины подтверждают стаж работы по назначению пенсий.

Напоминаем:

Кабинет Министров предусмотрел возможность прохождения идентификации получателей пенсионных и социальных выплат из числа ВПЛ удаленно.