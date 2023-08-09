Правительство разрешило удаленную идентификацию ВПЛ для получения пенсий и других выплат

Кабинет Министров предусмотрел возможность прохождения идентификации получателей пенсионных и социальных выплат из числа ВПЛ удаленно.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram.

На заседании во вторник, 8 августа, правительство приняло решение о возможности прохождения идентификации получателей пенсионных и социальных выплат, взятых на учет как внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), двумя способами:

с помощью видеоконференцсвязи;

в дипломатическом представительстве или консульском учреждении для находящихся за границей.

Также Кабмин определил, что Ощадбанк продолжит выплаты таким ВПЛ до конца текущего года и без дополнительного прохождения идентификации.

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Напоминаем:

В начале июля в связи с окончанием карантина, связанного с распространением COVID-19, Ощадбанк объявил о возобновлении процедуры физической идентификации пенсионеров и получателей социальной помощи, принадлежащих к внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).

Впоследствии Ощадбанк во исполнение поручения Кабмину отозвал это предупреждение в связи с подготовкой в правительстве новых решений по этому поводу.

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