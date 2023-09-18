Эрдоган попросил Маска построить завод Tesla в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил генерального директора Tesla Илона Маска построить завод по производству электромобилей Tesla в Турции.
Об этом сообщило управление коммуникаций страны, передает Reuters.
По словам Маска, многие турецкие поставщики уже работают с Tesla и что Турция является одним из важнейших кандидатов на строительство следующего завода.
Эрдоган и Маск беседовали во время встречи в Турецком доме в Нью-Йорке, сообщило турецкое государственное информационное агентство Anadolu.
Эрдоган также заявил во время встречи, что Турция открыта для сотрудничества в области искусственного интеллекта и спутникового интернет-предприятия SpaceX Маска Starlink, спутникового интернет-предприятия SpaceX Маска.
По словам Маска, SpaceX хочет сотрудничать с турецкими властями, чтобы получить необходимую лицензию на предоставление спутниковых услуг Starlink в Турции.
Также Эрдоган пригласил Маска посетить турецкий аэрокосмический и технологический фестиваль Teknofest в Измире в конце сентября. Маск сказал, что он с удовольствием посетит мероприятие.
В настоящее время Tesla имеет шесть заводов и строит седьмой в Мексике на севере штата Нуэво-Леон, являющуюся частью стремления автопроизводителя расширить свой глобальный след.
В мае Маск заявил, что Tesla, возможно, выберет место для нового завода до конца этого года.
Напоминаем:
Автопроизводитель Tesla и его поставщики инвестируют 15 млрд долларов за следующие два года в завод, стоимость которого уже трижды превышает первоначальную сумму.