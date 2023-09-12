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Tesla та її постачальники вкладуть 15 мільярдів доларів у будівництво заводу  в Мексиці

Вівторок, 12 вересня 2023, 09:14 - Ігор Пилипів
 
getty images

Автовиробник Tesla та його постачальники інвестують 15 млрд доларів протягом наступних двох років у завод, вартість якого вже тричі перевищує початкову суму. 

Про це повідомляє Tesla.

Ще у березні цього року генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що його компанія відкриє гігафабрику на півночі штату Нуево-Леон. На той момент Маск не деталізував інвестиції Tesla, але мексиканські офіційні особи заявили, що завод передбачає інвестиції в розмірі 5 млрд дол.

Проте тепер  губернатор штату Нуево-Леон Самуель Гарсія, виступаючи на заводі заявив, що тепер у завод буде вкладено втричі більше коштів.

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"Лише компанія Tesla та її постачальники за два роки згенерують інвестиції в розмірі 15 мільярдів доларів", - сказав губернатор, додавши, що ця "величезна сума" вимагатиме від держави більше коштів на будівництво доріг та інші громадські роботи.

Наразі Ані пресслужба Tesla, ані чиновники штату Нуево-Леон не відповіли на прохання прокоментувати коментарі губернатора.

Видання додає, що Tesla планує розпочати виробництво в Мексиці у 2025 році, але компанія не оголосила дату початку будівництва свого гігазаводу і не повідомила, коли почнеться випуск продукції.

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Нагадаємо:

Глобальні постачання Tesla зросли на 83% за підсумками другого кварталу 2023 року після того, як компанія додала виробничі потужності і наростила виробництво на своєму заводі в Остіні (штат Техас, США).

Tesla Мексика інвестиції
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