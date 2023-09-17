Чехия предоставила 45 тонн гуманитарной помощи для украинского энергосектора

За время большой войны из Чехии в Украину уже поступило 12 грузов гуманитарной помощи общим весом около 45 тонн для текущих потребностях энергетических компаний.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Отмечается, что заместитель министра энергетики Ярослав Демченков во время встречи с чешской правительственной делегацией поблагодарил за помощь, оказанную украинскому энергосектору, и отметил текущие потребности энергетических компаний.

"Из Чехии в Украину уже поступило 12 грузов гуманитарной помощи общим весом около 45 тонн, в составе которой, в частности, трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, легковые автомобили, а также другое оборудование, необходимое для проведения восстановительных работ на объектах, подвергшихся российским атакам", - говорится в сообщении.

Реклама:

Кроме того, на встрече стороны обсудили вопросам углубления сотрудничества в области возобновляемой и атомной энергетики. Чешская сторона подтвердила заинтересованность в реализации проектов, связанных с восстановлением и развитием украинского энергосектора, в частности в области ветровой и солнечной энергетики.

Добавляется, что участники встречи подтвердили взаимный интерес по исследованию коридора газотранспортной сети Украины, Словакии и Чехии для транспортировки водорода, его использования для промышленности и других потребителей этих стран и в дальнейшем - Германии.

Напомним:

Реклама:

Чехия использует все больше российской нефти - в первой половине этого года доля нефти, импортируемой из российского нефтепровода "Дружба", составляла около 65%, в сравнение с 56% в прошлом году.